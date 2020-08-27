“Смотрите не под ноги, а поднимайте головы”. Как ИТМО Хайпарк в чистом поле показывал

ИТМО провел выездное заседание ученого совета в поле у Киевского шоссе, на месте которого к 2027 году должен появиться инновационный центр с технологической долиной и бизнес-парком.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) 27 августа впервые публично представил проект своего инногорода. В 2022 году, на первом этапе строительства, там должны появиться учебный корпус, студенческий клуб и общежитие. В 2027-м - и технологическая долина, и бизнес-парк.

Решение впервые презентовать проект будущего Хайпарка публично у поселка Лесное неподалеку от Пушкина явно отсылало к известной картине Николая Добровольского "Здесь будет город заложен". Но если позади Петра I на полотне красовался берег Финского залива, то 27 августа гостей презентации встретили чистое поле и непогода. Гости пробирались через 700 метров грязи и луж до шатров со сценой и столиками для кофе-брейка, заготовленное инновационное решение - резиновые чехлы для обуви и дождевики - диссонировали с табличкой “45 минут занимает дорога от ИТМО Хайпарка до исторического центра Петербурга”.

Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создадут 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей. Из них 21,8 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 4,8 - из бюджета Петербурга, 14,4 - привлечены за счет частных инвестиций.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Прямо к шатрам доступ дали трем презентабельным черным машинам - под стать количеству заявленных на пресс-конференцию спикеров. Под шатрами с полудня толпились одинаково желтоногие гости: в поле после окончания презентации проводили заседание ученого совета, так что туда пригласили его членов, руководителей ведущих образовательных программ и международных лабораторий, а еще отличившихся студентов. Рядом - выставка архитектурной концепции пространства и вполне себе “инстаграмная” инсталляция открытой розовой двери, которая вела к пока что единственной постройке в поле - громоздкой надписи ITMO Highpark. “Это будущее, которое не нужно ждать”, - убеждал рекламный видеоролик.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Рассказывая о проекте, спикеры оправдывали выбор столь экстравагантных условий для его презентации глубоким символизмом. Председатель совета директоров АО “Группа “Илим” и ООО “УК “Старт девелопмент” Захар Смушкин настоял, что именно вот так, в чистом поле, обычно и собираются поговорить те, кто занимается инвестициями, - “те, кто смотрит не себе под ноги, а поднимает голову”.

Его бывший коллега по УК “Старт девелопмент”, а ныне - гендиректор АО “ИТМО Хайпарк”, Андрей Назаров по-своему был поэтичен: “До момента, пока мы невидимы с земли, будет казаться, что здесь грязь и ничего нет, а по большому счету, уже много сделано”, - заявил он.

Так, до конца 2021 года Назаров пообещал закончить проектирование, провести общественные обсуждения и прочие “формальные процедуры”, а также найти подрядчика. Но предупредил, что для выполнения всех работ в срок нужно будет контролировать “наших монополистов”: “Водоканал” и “Ленэнерго” обещали к концу 2021 года подвести к границам территории все необходимые инженерные сооружения.



Ректор ИТМО Владимир Васильев Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Генеральный директор АО «ИТМО Хайпарк» Александр Назаров Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» председатель совета директоров ООО «УК «Старт девелопмент», АО «Группа «Илим» Захар Смушкин

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как рассказал ректор ИТМО Владимир Васильев, Хайпарк будет разделен на три идеологические части. Во-первых, это второй учебный кампус университета, ориентированный на прикладные образовательные направления магистратуры и аспирантуры, разработки в рамках которых могут быть коммерциализированы. Во-вторых, так называемая технологическая долина с возможностью долгосрочной аренды инженерно-подготовительных земельных участков - после закрепления этого статуса на официальном уровне она должна стать третьим в России инновационным научно-технологическим центром после “Сириуса” в Сочи и “Воробьевых гор” в Москве.

Третья часть - бизнес-парк - будет базироваться на частных инвестициях. Там предусмотрена возможность выкупа земельных участков и приобретения их в частную собственность для дальнейшего возведения объектов деловой и социально-культурной инфраструктуры. Рассказывая о проекте, ректор Васильев не стал называть имена инвесторов, дежурно заметив лишь: “Мы их знаем - это, с одной стороны, крупные компании, которые, мы знаем, конкурентоспособны на глобальном мировом рынке, с другой стороны, это стартаповское движение и бизнес-инкубирование”. На слайде за его спиной в это время фигурировали три конкретных объекта, названных федеральными: бизнес-инкубатор, центр обработки данных и национальный центр урбанистики - его соучредителями выступают собственно ООО “ИТМО Хайпарк” и ООО “УК “Старт девелопмент”, реализующая стратегический проект строительства города-спутника Южный.



Строительство первой очереди должны окончить в первом квартале 2022 года: в нее входят главный учебный корпус, студенческий клуб и первый корпус общежития. Три научных центра: информационных технологий, фотоники и наук о жизни и здоровье, спорткомплекс и бизнес-инкубатор на территории Техдолины появятся на участке не раньше четвертого квартала 2023 года. Только на 2024-2027 годы намечены строительство бизнес-парка и социальной инфраструктуры города-спутника Южный. В эти же годы девелоперы с оптимизмом ожидают строительства ветки метрополитена с конечной станцией у ИТМО Хайпарк - эта идея обсуждается с правительством.

На выставке архитектурной концепции бюро “Студия 44” раскрыло идею наполнения пространства и зданий. Напомним, компания победила в конкурсе на проектные работы в июле 2019 года, а в основу архитектурно-планировочного решения будущего кампуса легла концепция британского архитектурного бюро Allies and Morrison. Мастер-план выполняло московское архитектурное бюро RTDA - как пояснил Васильев, это касалось части привязки проекта к нормативам: “Над конкретным проектированием по адресам работало “Студия 44”.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В районе учебного корпуса появятся парк с пешеходными и велодорожками, каналы и водоем, двумя лучами от него разойдутся линии научных центров и общежитий. Позади корпуса построят центр урбанистики и центр прогрессивных производств. На схеме очерчена и пешеходная связь с городом-спутником “Южный”. Студентов заселят в трехэтажные здания с двумя видами жилых блоков: одноместными и трехместными. Центральную часть первого этажа общежитий займут открытые коворкинги, там же появится буфет и административные помещения. Научные центры заполнят оупен-спейсами при лабораториях, на первых уровнях зданий по проекту предусмотрены и открытые дворы с деревьями. А двухэтажный учебный корпус помимо четырех собственно учебных блоков дополнят творческими и игровыми пространствами, студенческим офисом, книжным магазином, музеем и студенческим клубом, ректоратом и библиотекой. На крыше обещают разместить беговую дорожку, а стену за сценой актового зала сделать из прозрачного стекла, - демонстрировали картинки под дождевыми каплями.



О пока еще чистом поле на пресс-конференции говорили еще много. “Даже сегодня, вот в этих полях, когда мы съезжали, мы подумали: какое хорошее место! Жалко, что отдали”, - отметил Захар Смушкин. “Я знаю, как человек, строящий 30 лет по всей стране комбинаты и заводы, что такое - приехать на новое место и не постесняться свое имя поставить на табличке с этой территорией. Мне нравится, что моя фамилия будет стоять рядом с вашей, - взглянул он на ректора Васильева. - Ну, или ваша с моей”.

Елизавета Ивантей, “Фонтанка.ру”