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27.08.2020 19:45
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Сотня «антивзяточных» автомобилей ДПС ждёт ввода в эксплуатацию в Петербурге

Десятки новых автомобилей для подразделения ГИБДД ожидают заступления на дорожно-патрульную службу в Петербурге.

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.

Издание уточняет, что все машины оборудованы микрофонами в салоне и камерами, отключить которые не так-то просто. При попытке прекратить их работу сигнал идёт в Управление ГИБДД. Всё, что они фиксируют, наблюдают в режиме онлайн там же.

Фото: читатель 47News

По данным 47news, сотрудники, чьи машины ещё не оборудованы средствами контроля, якобы всячески отказываются от замены авто.

Фото: читатель 47News

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Комментарии (10)

260928241
Чтоб ты жил на одну зарплату .
lamer
Вот так прям и отказываются. Завтра поспрашиваю в курилке.
Yelda
Экзамен на права уже лет 5 снимаются на камеру, и это не мешает 3/4 из сдающих покупать водительское удостоверение.
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