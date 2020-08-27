Десятки новых автомобилей для подразделения ГИБДД ожидают заступления на дорожно-патрульную службу в Петербурге.

Как пишет 27 августа 47news, на парковке автохозяйства ГУ МВД на улице Ольги Берггольц в Невском районе стоят около ста новых автомобилей марок «Хендай» и «Шкода», которые могут похвастаться своим умением следить за теми, кто находится в салоне.

Издание уточняет, что все машины оборудованы микрофонами в салоне и камерами, отключить которые не так-то просто. При попытке прекратить их работу сигнал идёт в Управление ГИБДД. Всё, что они фиксируют, наблюдают в режиме онлайн там же.