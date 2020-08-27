СП «Северное» убедило суд, что его незаконно отодвинули от содержания дорог в Калининском районе
Арбитражный суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», в котором предприятие доказывало, что именно с ним следует заключить контракт на содержание дорог в Калининском районе. За это время уже успели подписать другого подрядчика из Ленобласти.
Информация о решении суда опубликована 27 августа. Напомним, СП «Северное» в объединенном деле выдвигало несколько требований: признать незаконными решение и предписание УФАС, которое не позволило заключить контракт с компанией; обязать комитет по госзаказу подписать контракт с СП «Северное». Все они удовлетворены.
Напомним, комитет по благоустройству ранее объявил 18 аукционов на содержание дорог города на ближайшие полтора года. В 16 контракты разошлись без борьбы традиционным подрядчикам комблага, конкуренция развернулась в Выборгском и Калининском. В итоге контракт на Калининский район достался СП «Северное». Однако ОАО «Коломяжское» пожаловалось на это решение, ссылаясь на отсутствие у победителя генподрядного опыта; УФАС согласилось с этим, и контракт подписали с областным предприятием «Пригородное ДРСУ № 1», которое ранее заняло второе место. СП «Северное» оспаривало решение антимонопольной службы в арбитраже, но запретить комблагу заключить контракт до решения суда не смогло.