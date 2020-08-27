СП «Северное» убедило суд, что его незаконно отодвинули от содержания дорог в Калининском районе

Арбитражный суд полностью удовлетворил иск СП «Северное», в котором предприятие доказывало, что именно с ним следует заключить контракт на содержание дорог в Калининском районе. За это время уже успели подписать другого подрядчика из Ленобласти.

Информация о решении суда опубликована 27 августа. Напомним, СП «Северное» в объединенном деле выдвигало несколько требований: признать незаконными решение и предписание УФАС, которое не позволило заключить контракт с компанией; обязать комитет по госзаказу подписать контракт с СП «Северное». Все они удовлетворены.