На уборку дорог Калининского района все же заключили контракт. Заблокировать его не дал коронавирус

Комитет по благоустройству заключил контракт на содержание дорог Калининского района за 862 млн рублей. Ранее вокруг него развернулась антимопонольная драма о незваном подрядчике.



Информация о контракте опубликована на сайте госзапкупок 21 июля. Подрядчик, как и предполагалось, - областное предприятие «Пригородное ДРСУ №1».



Напомним, оно заняло на аукционе лишь второе место. Первое было у «СП Северное», которое впервые заявлялось на подобные аукционы, хотя много работало на субподряде. Однако один из постоянных подрядчиков Смольного ОАО «Коломяжское», занявший третье место, подал жалобу в УФАС. Согласно ей, у «СП Северное» нет опыта генподряда, а значит, оно не соответствует требованиям. Ведомство, которое в рамках дела о «снежном картеле» указывало, что субподрядчики могут составить конкуренцию устоявшимся участникам рынка, в этот раз согласилось с жалобой. «СП Северное» обратилось в прокуратуру и суд, параллельно подав ходатайство об обеспечительных мерах — то есть о запрете комитету заключать контракт с занявшим второе место претендентом. 10 июля арбитраж действительно ввел такой запрет, что формально оставляло целый район без ухода за дорогами.

