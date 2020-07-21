На уборку дорог Калининского района все же заключили контракт. Заблокировать его не дал коронавирус
Комитет по благоустройству заключил контракт на содержание дорог Калининского района за 862 млн рублей. Ранее вокруг него развернулась антимопонольная драма о незваном подрядчике.
Информация о контракте опубликована на сайте госзапкупок 21 июля. Подрядчик, как и предполагалось, - областное предприятие «Пригородное ДРСУ №1».
Напомним, оно заняло на аукционе лишь второе место. Первое было у «СП Северное», которое впервые заявлялось на подобные аукционы, хотя много работало на субподряде. Однако один из постоянных подрядчиков Смольного ОАО «Коломяжское», занявший третье место, подал жалобу в УФАС. Согласно ей, у «СП Северное» нет опыта генподряда, а значит, оно не соответствует требованиям. Ведомство, которое в рамках дела о «снежном картеле» указывало, что субподрядчики могут составить конкуренцию устоявшимся участникам рынка, в этот раз согласилось с жалобой. «СП Северное» обратилось в прокуратуру и суд, параллельно подав ходатайство об обеспечительных мерах — то есть о запрете комитету заключать контракт с занявшим второе место претендентом. 10 июля арбитраж действительно ввел такой запрет, что формально оставляло целый район без ухода за дорогами.
Однако комитет подал заявление об отмене обеспечительных мер, ссылаясь на то, что не выполняются социально значимые работы.
«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, а именно распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), которая передается в том числе воздушно-пылевым путем, отсутствие работ по уборке дорог повлечет лавинообразное увеличение количества заболевших жителей, - говорится в новом определении суда. - Кроме того, невозможность выполнения работ по своевременной очистке урн и подбору мусора приведет к появлению на улицах города крыс, мышей и других переносчиков инфекций, что ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге. Неисполнение такой социально значимой функции города, как содержание (уборка) автомобильных дорог, может привести к обоснованному недовольству жителей Калининского района». В связи с этим обеспечительные меры были отменены, а комблаг получил возможность заключить контракт.