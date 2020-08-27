В МИД Польши вызвали посла Белоруссии

Посол Белоруссии в Польше из-за обвинений белорусских властей в адрес Варшавы вызван в МИД страны, сообщил 27 аавгуста заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с повторяющимися безосновательными обвинениями белорусских властей в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск. — Прим. ТАСС) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал он в Twitter.



Напомним, сегодня в интервью ВГТРК президент РФ заявил, что «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии».