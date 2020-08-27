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27.08.2020 17:06
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В МИД Польши вызвали посла Белоруссии

Посол Белоруссии в Польше из-за обвинений белорусских властей в адрес Варшавы вызван в МИД страны, сообщил 27 аавгуста заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с повторяющимися безосновательными обвинениями белорусских властей в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск. — Прим. ТАСС) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал он в Twitter.

Напомним, сегодня в интервью ВГТРК президент РФ заявил, что «Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии».

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Официально победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов. В стране не утихают протесты недовольных результатами жителей. Акции отметились жёсткими разгонами, несколько человек погибли.

Светлана Тихановская, которая была кандидатом оппозиции, официально набрала 10,09 процента голосов. Через два дня после голосования стало известно о её отъезде в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. Позже Тихановская заявила, что не будет принимать участия в новых президентских выборах.

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