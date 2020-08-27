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27.08.2020 16:00
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«Надо пристегнуться, да?» Путин проехался за рулем «Ауруса» по трассе «Таврида»

Владимир Путин за рулем российского автомобиля «Аурус» проехал по трассе «Таврида».

«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить», — заявил 27 августа Путин в эфире телеканал «Россия 24», который транслировал открытие движения по трассе «Таврида».

Президент лично опробовал участок новой трассы. Во время поездки он обратил внимание на то, что можно было бы сделать съезды к морю.

В мае 2018 года по Крымскому мосту запустили автомобильное движение. Путин тогда проехал по новому объекту за рулем «КамАЗа», но пристегиваться не стал. В ФСО позже нашли этому объяснение.

Протяженность «Тавриды» составляет 258 километров. Трасса соединит Керчь, Феодосию, Симферополь и Севастополь.

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Комментарии (15)

yar_5e4cc335310b6
А чо, Лада Калина ныне не по-пацански?
Ну ладно, а чего в желтый цвет аурис не перекрасили?
***_555
Теперь-то начнут строить и ремонтировать дороги в РФ?
260569221
То есть, если я сейчас не пристегнуть, когда еду в авто и меня остановят депсы, я так и могу ответить: «царь сказал- «а че, надо пристёгиваться?», а че надо пристёгиваться?»

Ну ок
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