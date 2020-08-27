«Надо пристегнуться, да? А то штраф придется платить», — заявил 27 августа Путин в эфире телеканал «Россия 24», который транслировал открытие движения по трассе «Таврида».

Президент лично опробовал участок новой трассы. Во время поездки он обратил внимание на то, что можно было бы сделать съезды к морю.



В мае 2018 года по Крымскому мосту запустили автомобильное движение. Путин тогда проехал по новому объекту за рулем «КамАЗа», но пристегиваться не стал. В ФСО позже нашли этому объяснение.