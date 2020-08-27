Тихановская назвала новое условие для своего возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая за границу после официального проигрыша на выборах, допустила своё возвращение. Для этого власть должна договориться с протестующими.



«Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь», — приводит ТАСС ответ Тихановской в интервью телеканалу «Дождь» 27 августа.

Ранее политик заявляла, что вернётся на родину, когда в Белоруссии станет безопаснее. По её словам, страх в стране чувствует каждый человек, но его необходимо преодолеть.