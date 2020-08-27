Тихановская назвала новое условие для своего возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая за границу после официального проигрыша на выборах, допустила своё возвращение. Для этого власть должна договориться с протестующими.
«Я думаю, в тот момент, когда будут эти переговоры и организация новых и честных выборов, я смогу вернуться в Беларусь», — приводит ТАСС ответ Тихановской в интервью телеканалу «Дождь» 27 августа.
Ранее политик заявляла, что вернётся на родину, когда в Белоруссии станет безопаснее. По её словам, страх в стране чувствует каждый человек, но его необходимо преодолеть.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Официально победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов. В стране не утихают протесты недовольных результатами жителей. Акции отметились жёсткими разгонами, несколько человек погибли.
Светлана Тихановская, которая была кандидатом оппозиции, официально набрала 10,09 процента голосов. Через два дня после голосования стало известно об её отъезде в Литву. Перед этим она записала видеообращение, текст зачитывала с листа под присмотром силовиков. Позже Тихановская заявила, что не будет принимать участие в новых президентских выборах.