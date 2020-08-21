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21.08.2020 13:09
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«Каждый человек в нашей стране чувствует страх». Тихановская прокомментировала произошедшее с Навальным и допустила возвращение в Белоруссию

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская, которая была оппозиционным кандидатом на белорусских выборах президента, заявила, что не вернется на родину из-за угрозы безопасности.

«Я думаю, что каждый человек в нашей стране чувствует страх. Но это наша миссия — преодолеть этот страх», — так 21 августа Светлана Тихановская ответила на вопрос журналистов о том, чувствует ли она опасность для себя после возможного отравления Навального.

По ее словам, она вернется в Белоруссию только «когда будет чувствовать себя в безопасности».

На президентских выборах в стране досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. По официальным данным, за Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции — 10,09 %. Тихановская не признала итоги выборов и покинула страну.

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Комментарии (4)

prosto_5e4ce2877d5fb
Когда Тихановскую спросили о Навальном (который, якобы, был "отравлен" в России) она заявила о том, что "Каждый человек в нашей стране чувствует страх".
Странная женщина, странная...©
Sibirski Valenok
Что за президенты (кандидаты) пошли?
Чуть-что, сразу бежать из своей страны!
Им надо напомнить поговорку про капитана!
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