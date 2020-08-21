«Каждый человек в нашей стране чувствует страх». Тихановская прокомментировала произошедшее с Навальным и допустила возвращение в Белоруссию

Уехавшая в Литву Светлана Тихановская, которая была оппозиционным кандидатом на белорусских выборах президента, заявила, что не вернется на родину из-за угрозы безопасности.



«Я думаю, что каждый человек в нашей стране чувствует страх. Но это наша миссия — преодолеть этот страх», — так 21 августа Светлана Тихановская ответила на вопрос журналистов о том, чувствует ли она опасность для себя после возможного отравления Навального.



По ее словам, она вернется в Белоруссию только «когда будет чувствовать себя в безопасности».

