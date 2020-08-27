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27.08.2020 09:38
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Операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов

Сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, что может быть связано с падением их доходов.

Как пишут 27 августа «Известия», с сегодняшнего дня МТС сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет Интернета, хотя цена остаётся прежней. Пользователи могут или остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей, или при сохранении той же цены перейти на новую версию тарифа с 30 Гб интернет-трафика.

Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много Интернета». Она действовала для ряда тарифов и позволяла за дополнительную сумму использовать безлимитный Интернет. Абоненты, у которых услуга уже подключена, могут пользоваться ею на прежних условиях, но если отключат, то вернуться к ней не получится. «СберМобайл» с июля начал тарифицировать трафик крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.

В «Мегафоне», Yota и «ВТБ Мобайл», по данным их пресс-служб, отменять безлимитные тарифы и опции в ближайшее время не планируют.

От безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, поскольку для телекоммуникационных компаний они невыгодны, считают аналитики. Они связывают это с падением доходов операторов при возросшем потреблении услуг за время пандемии коронавируса и ожидают подорожания безлимитов осенью на 15–20 %.

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Комментарии (13)

OldObyvatel
Мегафон самая отстойная компания, ТЕЛЕ2 бойко идет по ее стопам после ухода иностранных владельцев, про МТС и Билайн уже и говорить нечего.
Жулье, как и все в РФ, но пытаются нас убедить, что так во всем мире.
alexpv
Мегафон никогда не говорил что повышает тариф, у него политика ползучего на грани с мошенничеством увеличения нагрузки на клиента.
Это и вечные случайные подключения "платных" услуг, опций и тд и тп.
За 3-4 года могу тариф из 350р как то тихой сапой дошел до расходов в 500-600 в месяц.
Савва Морозов
ну и пёс с ними, вай фай развивается быстро.
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