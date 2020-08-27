Операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов

Сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, что может быть связано с падением их доходов.
Как пишут 27 августа «Известия», с сегодняшнего дня МТС сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет Интернета, хотя цена остаётся прежней. Пользователи могут или остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей, или при сохранении той же цены перейти на новую версию тарифа с 30 Гб интернет-трафика.
Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много Интернета». Она действовала для ряда тарифов и позволяла за дополнительную сумму использовать безлимитный Интернет. Абоненты, у которых услуга уже подключена, могут пользоваться ею на прежних условиях, но если отключат, то вернуться к ней не получится. «СберМобайл» с июля начал тарифицировать трафик крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.
В «Мегафоне», Yota и «ВТБ Мобайл», по данным их пресс-служб, отменять безлимитные тарифы и опции в ближайшее время не планируют.
От безлимитных тарифов отказываются или повышают на них цены, поскольку для телекоммуникационных компаний они невыгодны, считают аналитики. Они связывают это с падением доходов операторов при возросшем потреблении услуг за время пандемии коронавируса и ожидают подорожания безлимитов осенью на