Операторы связи начали отказываться от безлимитных тарифов

Сотовые операторы в России начали отказываться от безлимитных тарифов и опций, что может быть связано с падением их доходов.

Как пишут 27 августа «Известия», с сегодняшнего дня МТС сокращает абонентам плана «Тарифище» пакет Интернета, хотя цена остаётся прежней. Пользователи могут или остаться на безлимите и платить больше на 50–75 рублей, или при сохранении той же цены перейти на новую версию тарифа с 30 Гб интернет-трафика.

Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много Интернета». Она действовала для ряда тарифов и позволяла за дополнительную сумму использовать безлимитный Интернет. Абоненты, у которых услуга уже подключена, могут пользоваться ею на прежних условиях, но если отключат, то вернуться к ней не получится. «СберМобайл» с июля начал тарифицировать трафик крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» для всех своих абонентов.