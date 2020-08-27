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27.08.2020 00:07
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Семак: Давайте про судейство говорить либо хорошее, либо ничего. Сегодня лучше ничего

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал первое поражение в чемпионате 2020/21. Петербуржцы уступили 26 августа в Москве «Динамо» со счётом 0:1.

— Конечно, всегда обидно проигрывать, —сказал Семак на послематчевой пресс-конференции. — Пропустили мяч после одного из немногочисленных стандартов, где хорошо сыграли футболисты «Динамо». В остальном — пытались отыграться, но, к сожалению, не получилось. Владели преимуществом, моменты были — пускай, и не так много, но создавать моменты очень непросто, когда соперник обороняется практически вдесятером в своей штрафной площади. В принципе, многие команды в чемпионате России играют именно так с нами, поэтому когда-то получается вскрывать такую оборону, когда-то — нет. К сожалению, сегодня не получилось.

Также главный тренер «Зенита» оценил судейство.

— Давайте про судейство говорить либо хорошее, либо ничего, — заявил Семак. — Лучше — ничего сегодня. Я не понял многих решений.

Несмотря на поражение, «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут против московского «Локомотива» 30 августа.

© Фонтанка.Ру

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