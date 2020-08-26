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26.08.2020 22:46
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«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 5-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» в среду, 26 августа. Петербуржцы уступили со счетом 0:1.

Единственный гол на 40-й минуте забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. Отметим, что на 16-й минуте «Зенит» пришлось заменить травмированного Себастьяна Дриусси на Андрея Мостового. Дриусси унесли с поля на носилках. На 75-й минуте главный судья Станислав Васильев удалил защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, а на 83-й – полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате. Тем не менее, петербуржцы сохранили лидерство в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут также в Москве против «Локомотива» 30 августа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Simao Gato
Зенит терпел
и нам велел
Brevnault
Себа, живи!
AEG
Неужто судили честно?
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