«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 5-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» в среду, 26 августа. Петербуржцы уступили со счетом 0:1.
Единственный гол на 40-й минуте забил защитник «Динамо» Тони Шуньич. Отметим, что на 16-й минуте «Зенит» пришлось заменить травмированного Себастьяна Дриусси на Андрея Мостового. Дриусси унесли с поля на носилках. На 75-й минуте главный судья Станислав Васильев удалил защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева, а на 83-й – полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.
Таким образом, «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате. Тем не менее, петербуржцы сохранили лидерство в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут также в Москве против «Локомотива» 30 августа.