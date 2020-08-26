Роспотребнадзор насобирал нарушений в поликлинике на Симонова еще на сто тысяч. Учреждение контраргументировало безуспешно

Как рассказывает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 августа, 63 поликлинику на улице Симонова оштрафовали по материалам проверки, которая длилась с 14 по 31 июля. За это время Роспотребнадзор смог уличить сотрудников в том, что гной в глазу младенца не сочли инфекцией, а в записях детской поликлиники нет сведений о взрослых, с которыми контактировал заболевший коронавирусом ребенок. Кроме того, журнал учета приема больных не хранит запись о 16-летнем юноше с ОРВИ.

«Рейды» Роспотребнадзора с последующим собиранием штрафов продолжились в поликлинике на улице Симонова в Выборгском районе Петербурга. Инспекция не нашла записей о заболевшем коронавирусом ребенке.

Представитель поликлиники в суде пытался парировать — все необходимые записи были внесены в медкарты больных, младенца с гноем просто не умыли родители и при последующих визитах педиатра с глазами ребенка все было в порядке, а информацию о коронавирусном пациенте передали во взрослую поликлинику.



Суд все же внял доводам инспекторов и оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей.



Роспотребнадзор собирает штрафы с городских медучреждений, можно сказать, на регулярной основе, в судебных базах можно найти десятки подобных разбирательств, о многих из которых писала «Фонтанка». К примеру, сегодня же суд по материалам ведомства оштрафовал лично терапевта поликлиники в Пушкине, хотя по той же статье за две недели до этого учреждение получило штраф как юрлицо.

