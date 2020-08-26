Роспотребнадзор не оставил в покое поликлинику в Пушкине. Вслед за всем учреждением коронавирусный штраф получила терапевт

Врач-терапевт поликлиники в Пушкине в разгар пандемии не уследила за учетом в документах ковидной больной. Рассказы о нагрузке от штрафа ее не освободили.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 августа, врач-терапевт 60-й поликлиники Маргарита Баутина оштрафована за нарушение санэпидправил в коронавирусный период. В середине июня в поликлинике был зарегистрирован случай COVID-19, Роспотребнадзор пришел с проверкой через полтора месяца. Выяснилось, что в документах не отражено то, как медики регистрировали и лечили пациента, был ли выявлен круг лиц, с которыми он контактировал, информация о них, в том числе о ребенке, не была передана в медучреждения. Заведующая терапевтическим отделением поликлиники Баутина сама в суд не пошла. Ее защитник пояснил, что вину она полностью признает и раскаивается, больше обещает ничего не нарушать, а причина содеянного в большой нагрузке на поликлинику. Просила ее не наказывать, так как ее подчиненному, которого она и считает виноватым, уже сделано замечание.

