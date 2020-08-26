Налетчики на петербургские банки официально стали серийными. Для убедительности со дна Невы достали АК

Задержанные после попытки ограбления банка в Невском районе Петербурга сознались, что два налета на финансовые учреждения на улице Савушкина — это тоже они. Разговорчивость одного из них отпустила домой, а на дне Невы нашли то, что видели кассиры.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа, в материалах уголовного дела теперь оба обвиняемых — серийные налетчики. Александра Логоденко и Романа Косова задержали в марте этого года, после нападения на банк «Восточный» на проспекте Большевиков. К тому моменту за обоими следили, считалось, что они причастны и к другим подобным деяниям — ограбление того же «Восточного» в Приморском районе, где унесли около 5 млн, и «Райффайзенбанка» на Савушкина в январе 2020 года, тогда «заработать» им не удалось — кассир попросту отказала.

