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26.08.2020 09:24
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Налетчики на петербургские банки официально стали серийными. Для убедительности со дна Невы достали АК

Задержанные после попытки ограбления банка в Невском районе Петербурга сознались, что два налета на финансовые учреждения на улице Савушкина — это тоже они. Разговорчивость одного из них отпустила домой, а на дне Невы нашли то, что видели кассиры.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 августа, в материалах уголовного дела теперь оба обвиняемых — серийные налетчики. Александра Логоденко и Романа Косова задержали в марте этого года, после нападения на банк «Восточный» на проспекте Большевиков. К тому моменту за обоими следили, считалось, что они причастны и к другим подобным деяниям — ограбление того же «Восточного» в Приморском районе, где унесли около 5 млн, и «Райффайзенбанка» на Савушкина в январе 2020 года, тогда «заработать» им не удалось — кассир попросту отказала.

Подозрения подтвердились и были подшиты в материалы объединенного уголовного дела. Логоденко и Косов, как один из них рассказывал на заседании по мере пресечения, познакомились в колонии. При этом он же утверждал, что роль его в ограблении была вспомогательной, да и заработал он всего 200 тысяч. Косов все еще в изоляторе, а вот Логоденко в начале августа суд отпустил под более уютный, домашний арест. 21 августа он вынужденно прогуливался вдоль Невы на проспекте Обуховской Обороны и показал, куда выбросил охолощенный автомат Калашникова. Его нашли и подняли со дна.

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Комментарии (2)

OldObyvatel
Автомат-то ненастоящий! Значит, не вооруженное ограбление, а тривиальное жульничество.
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