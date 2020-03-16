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16.03.2020 20:40
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В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое

Разбойное нападение на банк «Восточный» совершено вечером 16 марта в Невском районе Петербурга. Сотрудники уголовного розыска задержали двух человек. Предположительно, это серийные налетчики.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины. Очевидцы оперативно сообщили в полицию, к «Восточному» выехали ближайшие наряды.

Пока патрули подъезжали, налетчики закончили свои дела в отделении и отправились на выход. Их уже ждали сотрудники «разбойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.

По предварительным данным, за подозреваемыми полиция следила около двух месяцев. В середине января 2020 года в Приморском районе неизвестные напали на офис Райффайзенбанка. Они ушли ни с чем благодаря операционистке, которая закрылась в кассе и нажала тревожную кнопку. По одной из версий, к этом и другим налетам в Приморском районе причастна сегодняшняя пара из «Восточного».

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Комментарии (4)

AL-IK
"Пока патрули подъезжали, налетчики закончили свои дела в отделении и отправились на выход. Их уже ждали сотрудники «разбойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД" - страна непуганых идиотов
Дмитрий Гамбург
Налётчики на "Восточный" тоже с Востока, думается...
razdva.spb
Ставлю на чёрное
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