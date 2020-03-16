В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое

Разбойное нападение на банк «Восточный» совершено вечером 16 марта в Невском районе Петербурга. Сотрудники уголовного розыска задержали двух человек. Предположительно, это серийные налетчики.

Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины. Очевидцы оперативно сообщили в полицию, к «Восточному» выехали ближайшие наряды.

Пока патрули подъезжали, налетчики закончили свои дела в отделении и отправились на выход. Их уже ждали сотрудники «разбойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.