В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое
Разбойное нападение на банк «Восточный» совершено вечером 16 марта в Невском районе Петербурга. Сотрудники уголовного розыска задержали двух человек. Предположительно, это серийные налетчики.
Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины. Очевидцы оперативно сообщили в полицию, к «Восточному» выехали ближайшие наряды.
Пока патрули подъезжали, налетчики закончили свои дела в отделении и отправились на выход. Их уже ждали сотрудники «разбойного» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД.
По предварительным данным, за подозреваемыми полиция следила около двух месяцев. В середине января 2020 года в Приморском районе неизвестные напали на офис Райффайзенбанка. Они ушли ни с чем благодаря операционистке, которая закрылась в кассе и нажала тревожную кнопку. По одной из версий, к этом и другим налетам в Приморском районе причастна сегодняшняя пара из «Восточного».