Второй задержанный за налет на банк «Восточный» фигурант объяснил свои мотивы нуждой. С отрицающим вину подельником он познакомился в колонии

Обвиняемый в разбойном нападении на банк «Восточный» Роман Косов не отрицает вины и за свободу готов рассказать все. Вооружиться и ехать в банк за миллионами ему пришлось, потому что «денег нет».

Меру пресечения Косову избирал Невский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба 18 марта. Второй обвиняемый, а ранее тот же суд отправил под стражу Александра Логоденко, был более откровенен. На разбой он пошел, потому что «денег нет, а платить за все надо», отрицающего вину коммерсанта назвал подельником, сообщил, что Логоденко был его начальником и на работу он его взял после того, как оба обвиняемых находились в местах лишения свободы. «Косов возражал против удовлетворения ходатайства о страже. Просил избрать домашний арест, также пояснил, что готов дать явку с повинной и все рассказать следствию. Полностью признает вину», — добавили в пресс-службе. Косов также сообщил, что из пяти похищенных миллионов ему досталось только 200 тысяч.