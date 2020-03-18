Второй задержанный за налет на банк «Восточный» фигурант объяснил свои мотивы нуждой. С отрицающим вину подельником он познакомился в колонии
Обвиняемый в разбойном нападении на банк «Восточный» Роман Косов не отрицает вины и за свободу готов рассказать все. Вооружиться и ехать в банк за миллионами ему пришлось, потому что «денег нет».
Меру пресечения Косову избирал Невский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба 18 марта. Второй обвиняемый, а ранее тот же суд отправил под стражу Александра Логоденко, был более откровенен. На разбой он пошел, потому что «денег нет, а платить за все надо», отрицающего вину коммерсанта назвал подельником, сообщил, что Логоденко был его начальником и на работу он его взял после того, как оба обвиняемых находились в местах лишения свободы. «Косов возражал против удовлетворения ходатайства о страже. Просил избрать домашний арест, также пояснил, что готов дать явку с повинной и все рассказать следствию. Полностью признает вину», — добавили в пресс-службе. Косов также сообщил, что из пяти похищенных миллионов ему досталось только 200 тысяч.
В СИЗО он, как и Логоденко, пробудет до 15 мая. Оба фигуранта просили о заседании в закрытом режиме и оба получили отказ. Первый из арестованных обратил внимание суда на то, что задержали его в семь часов вечера, а в отдел привезли ближе к полуночи. Он утверждает, что его били и сломали ему руку, найденные в машине 1,1 млн назвал личными сбережениями, остальные находки не комментировал. Как сообщалось ранее, из «Мерседеса» изъяли ножи и охолощенные автоматы, маски, одежду и подложные номера. Налет попал на видео.