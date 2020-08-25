В Минске на расстоянии четырёх километров проходят акции оппозиции и сторонников Лукашенко
Протестующие против переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии и требующие смену власти люди вновь вышли в центр Минска вечером 25 августа. Как сообщает РБК, оппозиция устроила акцию на площади Независимости.
Демонстрация насчитывает несколько сотен человек. Участники протеста поют с включёнными фонариками.
Одновременно с оппозицией на улицы вышли сторонники Лукашенко. Как пишет Tut.by, они собрались у Комаровского рынка, откуда до площади независимости около 4 км.
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.
На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для обеспечения транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Однако его признали неконституционным.