Под мостом Александра Невского ищут неловкого мужчину. Он сорвался в воду с парапета

Спасательная операция развернулась под мостом Александра Невского в Петербурге вечером 25 августа. В воде ищут соскользнувшего с парапета горожанина.



О скоплении экстренных служб на переправе «Фонтанке» около шести вечера рассказали читатели. На мосту увидели автомобили МЧС и полиции, в Неве работают водолазы. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что помощи запросили прохожие, на глазах которых в воду упал мужчина. Сотрудники продолжают обследовать акваторию.

Несчастный случай запечатлели камеры видеонаблюдения. В Неву сорвался мужчина в тёмной одежде, который на глазах у гуляющих устроился на парапете моста и устраивать заплыв как будто не планировал.