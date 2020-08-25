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25.08.2020 18:27
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Под мостом Александра Невского ищут неловкого мужчину. Он сорвался в воду с парапета

Спасательная операция развернулась под мостом Александра Невского в Петербурге вечером 25 августа. В воде ищут соскользнувшего с парапета горожанина.

О скоплении экстренных служб на переправе «Фонтанке» около шести вечера рассказали читатели. На мосту увидели автомобили МЧС и полиции, в Неве работают водолазы. В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что помощи запросили прохожие, на глазах которых в воду упал мужчина. Сотрудники продолжают обследовать акваторию.

Несчастный случай запечатлели камеры видеонаблюдения. В Неву сорвался мужчина в тёмной одежде, который на глазах у гуляющих устроился на парапете моста и устраивать заплыв как будто не планировал.

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