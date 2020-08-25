«Соболев позволил себе вещи, которые не должен был позволять». Черчесов признал, что не вызвал форварда «Спартака» в сборную из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему в составе национальной команды не оказалось форварда «Спартака» Александра Соболева. Как передает слова Черчесова «Р-Спорт», это произошло из-за конфликта с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Я могу все, что угодно, говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой, и эту тему они должны привести к нулю, — подчеркнул Черчесов. — Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.