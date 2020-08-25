«Соболев позволил себе вещи, которые не должен был позволять». Черчесов признал, что не вызвал форварда «Спартака» в сборную из-за конфликта с Дзюбой
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему в составе национальной команды не оказалось форварда «Спартака» Александра Соболева. Как передает слова Черчесова «Р-Спорт», это произошло из-за конфликта с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
— Я могу все, что угодно, говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой, и эту тему они должны привести к нулю, — подчеркнул Черчесов. — Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.
Черчесов также объяснил, что вызов в сборную именно Дзюбы, а не Соболева не означает, что он на стороне форварда «Зенита» в их конфликте.
— Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную, — заявил главный тренер сборной России. — При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим. Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого. Думаю, Соболев это прочитает и сделает какие-то выводы и в спокойной обстановке эту тему закроет.
Напомним, что между Дзюбой и Соболевым произошла стычка во время матча «Зенит» — «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России (2:1) 19 июля.