Роспотребнадзор проверит обитающих в стране летучих мышей на коронавирусы

Как говорится в сообщении, главная задача проекта — оценить, насколько часто и какие коронавирусы встречаются в летучих мышах разных видов, которые обитают в Москве и Подмосковье, в некоторых областях Центрально-Черноземного региона и Южного федерального округа (Воронежская и Волгоградская области, Черноморское побережье Краснодарского края).

Научные сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проверят обитающих на территории страны летучих мышей на наличие коронавирусов. Информация об этом появилась на официальном сайте надзорного ведомства 25 августа.

Учёные также планируют изучить, как коронавирусы изменялись и взаимодействовали между собой, а также установить их степень родства с SARS-подобными. Помимо этого, в планах создание карты перемещений данных представителей отряда рукокрылых по регионам РФ.



«В настоящее время уже собрана большая коллекция биопроб (образцы фекалий) от летучих мышей разных видов», — отчитались об уже проделанной работе в Роспотребнадзоре.



В надзорном ведомстве также отметили, что подобное исследование позволит оценивать возможные эпидемические риски в России.



Мир «короновал» летучую мышь после того, как начало эпидемии, а затем и пандемии COVID-19 стали связывать с рынком в китайском городе Ухань, где для употребления в пищу продавались экзотические животные. Новый вирус якобы мог передаться человеку после того, как он съел одного из представителей отряда рукокрылых. Летучих мышей периодически встречают и в Петербурге.