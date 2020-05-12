«Корона» с доставкой на дом», - пишет автор фотографии. Пользователи соцсети прокомментировали увиденное и предположили, что на фото изображен вид под названием «двухцветный кожан».

«Двухцветный кожан. Наш, отечественный, за границу не летает, зимует в пещерах. Вируса у него нет. Но в ручки брать не надо, если что. У мышей много клещей из-за скученности», — поделилась предположением комментатор Мария Дорофеева.

К такому же выводу, изучив снимок, пришел и орнитолог Павел Глазков, с которым поговорила «Фонтанка». По его словам, всего на территории Петербурга существует семь видов летучих мышей, четыре из которых обитают в городе постоянно, а три — улетают на зимовку в Центральную Европу. Конкретно этот, по мнению специалиста, серьезной опасности для человека не представляет. Однако может переносить бешенство, поэтому в руки его, все-таки, брать не стоит. Зато мышь может принести пользу садоводам, уверен Глазков.



«Вот есть же скворечники и голубятники. А дачники, например, могут построить у себя мышатник, чтобы летучие мыши гнездились и избавляли их от насекомых. Летучая мышь может съесть до двух тысяч комаров в сутки», — поделился информацией специалист.



Он также добавил, что у летучих мышей только что закончилась зимовка. В Петербурге их можно встретить в Приморском, Петродворцовом, Красносельском и Пушкинском районах.



Напомним, мир «короновал» летучую мышь после того, как начало эпидемии, а затем и пандемии COVID-19 стали связывать с рынком в китайском городе Ухань, где для употребления в пищу продавались экзотические животные. Новый вирус якобы мог передаться человеку после того, как он съел одного из представителей отряда рукокрылых.

