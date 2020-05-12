FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +10
73.43р79.44р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 23:51
7
Печать

«Корона» с доставкой на дом». На севере Петербурга заметили летучую мышь

Фотографией летучей мыши в социальной сети поделились жители Приморского района Петербурга. Снимок 12 мая появился в группе «Лахта Онлайн» во «ВКонтакте».

«Корона» с доставкой на дом», - пишет автор фотографии. Пользователи соцсети прокомментировали увиденное и предположили, что на фото изображен вид под названием «двухцветный кожан».

«Двухцветный кожан. Наш, отечественный, за границу не летает, зимует в пещерах. Вируса у него нет. Но в ручки брать не надо, если что. У мышей много клещей из-за скученности», — поделилась предположением комментатор Мария Дорофеева.

К такому же выводу, изучив снимок, пришел и орнитолог Павел Глазков, с которым поговорила «Фонтанка». По его словам, всего на территории Петербурга существует семь видов летучих мышей, четыре из которых обитают в городе постоянно, а три — улетают на зимовку в Центральную Европу. Конкретно этот, по мнению специалиста, серьезной опасности для человека не представляет. Однако может переносить бешенство, поэтому в руки его, все-таки, брать не стоит. Зато мышь может принести пользу садоводам, уверен Глазков.

«Вот есть же скворечники и голубятники. А дачники, например, могут построить у себя мышатник, чтобы летучие мыши гнездились и избавляли их от насекомых. Летучая мышь может съесть до двух тысяч комаров в сутки», — поделился информацией специалист.

Он также добавил, что у летучих мышей только что закончилась зимовка. В Петербурге их можно встретить в Приморском, Петродворцовом, Красносельском и Пушкинском районах.

Напомним, мир «короновал» летучую мышь после того, как начало эпидемии, а затем и пандемии COVID-19 стали связывать с рынком в китайском городе Ухань, где для употребления в пищу продавались экзотические животные. Новый вирус якобы мог передаться человеку после того, как он съел одного из представителей отряда рукокрылых.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Unforgiven
Прям открытие. На Муринском ручье живут, например. В Сосновке.
shushu
У нас во дворе по ночам тоже летают, где селятся только непонятно
FollowMe
Желаю тебе заразиться covid-19 и умереть - ты худшее, что есть в людях
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний