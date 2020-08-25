Тихий вечер петербурженки разбавил карабкающийся по водосточной трубе пьяный незнакомец. Незваный гость самоустранился до приезда полиции
В тихий вечер жительницы Московского района Петербурга эмоциональной составляющей добавил незнакомец, пытавшийся нетрадиционным способом попасть к ней домой. Перепуганная горожанка обратилась за помощью, но незваный гость самоустранился до приезда полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, поздним вечером в воскресенье полицейским позвонила петербурженка, которая сообщила, что пьяный незнакомец ломится в её квартиру на проспекте Космонавтов.
Прибывший на место происшествия наряд обнаружил, что незваный гость карабкался по водосточной трубе и на уровне третьего этажа сорвался вниз. Покорять новые высоты его мог заставить алкоголь.
Пострадавшего доставили в одну из городских больниц. Им занимаются врачи, он находится в шоковой реанимации.