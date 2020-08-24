Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Техасе

Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима чрезвычайного положения в штате Техас в связи с приближающимися к нему тропическими штормами "Марко" и "Лаура", сообщает сайт Белого дома 24 августа.



Документ предполагает предоставление федеральной помощи в дополнение к усилиям, предпринятым руководством штата. "Решение президента позволит министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - указано в заявлении.