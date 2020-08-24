Атропином Навального лечили, версию рассматривали. Российские врачи не услышали ничего нового от немецких коллег

Российские медики еще в Омске выдвинули версию об отравлении Алексея Навального, но подтверждения она не нашла. Атропин, которым сейчас лечат политика в Берлине, ему дали в первые минуты после госпитализации.



Об этом РИА «Новости» рассказал завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых после заявления немецких медиков, которые указали на интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», — заявил Теплых. Врач посчитал необходимым напомнить, что версию об отравлении рассматривали еще в Омске, но она не была подтверждена, методы лечения атропином также не новы. «Наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — усомнился в словах об отравлении Навального специалист. В России рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ.