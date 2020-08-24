FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.42р87.90р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
24.08.2020 20:24
21
Печать

Атропином Навального лечили, версию рассматривали. Российские врачи не услышали ничего нового от немецких коллег

Российские медики еще в Омске выдвинули версию об отравлении Алексея Навального, но подтверждения она не нашла. Атропин, которым сейчас лечат политика в Берлине, ему дали в первые минуты после госпитализации.

Об этом РИА «Новости» рассказал завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых после заявления немецких медиков, которые указали на интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», — заявил Теплых. Врач посчитал необходимым напомнить, что версию об отравлении рассматривали еще в Омске, но она не была подтверждена, методы лечения атропином также не новы. «Наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — усомнился в словах об отравлении Навального специалист. В России рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ.

Политик находится в искусственной коме, состояние тяжелое, но угрозы жизни нет. Ингибиторы холинэстеразы — это медицинские препараты, которые используются в неврологии и психиатрии. Например, они применяются при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт сел в Омске, политика доставили в реанимацию. До 22 числа супруге Юлии Навальной не разрешали перевезти его в другую больницу.

При этом в Минздраве заявили, что у Навального при поступлении в больницу не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

amigo_UA
Ну всетеперь диванные вирусологи переквалифицируется в токсикологов.
sektor7
Наши медики самые лучшие.
Не сомневался.
Овощу теперь тепличный уход требуется. Зима скоро
alexpv
Вот странно, Путин пьет чай и не впадает в кому, а Навальный выпил и впал. Наверное все-таки не люди разные, а чаи)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний