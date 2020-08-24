Атропином Навального лечили, версию рассматривали. Российские врачи не услышали ничего нового от немецких коллег
Российские медики еще в Омске выдвинули версию об отравлении Алексея Навального, но подтверждения она не нашла. Атропин, которым сейчас лечат политика в Берлине, ему дали в первые минуты после госпитализации.
Об этом РИА «Новости» рассказал завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра имени Пирогова Борис Теплых после заявления немецких медиков, которые указали на интоксикацию веществом из группы так называемых «ингибиторов холинэстеразы».
«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из Charite не прозвучало. <...> Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было», — заявил Теплых. Врач посчитал необходимым напомнить, что версию об отравлении рассматривали еще в Омске, но она не была подтверждена, методы лечения атропином также не новы. «Наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни», — усомнился в словах об отравлении Навального специалист. В России рабочим диагнозом Навального оставалось нарушение обмена веществ.
Политик находится в искусственной коме, состояние тяжелое, но угрозы жизни нет. Ингибиторы холинэстеразы — это медицинские препараты, которые используются в неврологии и психиатрии. Например, они применяются при болезни Альцгеймера легкой и умеренной степеней.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт сел в Омске, политика доставили в реанимацию. До 22 числа супруге Юлии Навальной не разрешали перевезти его в другую больницу.
При этом в Минздраве заявили, что у Навального при поступлении в больницу не было клинической картины, специфичной для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.