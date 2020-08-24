Петербург начал последнюю неделю лета 9-балльными пробками

В вечерний час пик 24 августа дороги Петербурга оказались загружены почти на максимум. В седьмом часу вечера в городе наблюдаются 9 баллов. Это на 3 балла больше, чем обычно в данное время в понедельник, отмечают аналитики «Яндекса».



Аномальные пробки в городе 24 августа наблюдаются уже с утра. В утренние часы максимальная загруженность петербургских дорог составила 6 баллов, на 2 балла превысив обычные показатели. Такая же картина наблюдалась днем: вместо обычных 3 на дорогах было 5 баллов.

В настоящее время особенно плотное движение наблюдается в центре Петербурга, а также в районе Володарского моста. Многокилометровая пробка наблюдается на юго-востоке КАД, где днем произошла массовая авария с участием бензовоза.