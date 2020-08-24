Осень окончательно вступила в свои права на дорогах Санкт-Петербурга. Их максимальная загруженность утром 24 августа, по данным «Яндекса», составила 6 баллов — на 2 балла больше, чем обычно. Летом утренний максимум не превышал 3–4 балла, а на прошлой неделе достиг 5 баллов . Аномальные пробки сохраняются: и в 10 часов, и в 10:30 в городе 5 баллов, хотя большую часть августа в это время было 3 балла.

Самыми загруженными магистралями утром стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (9 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (9 баллов), шоссе Революции и Рябовское шоссе в центр (8 баллов). Как раз из Красногвардейского района писал в редакцию «Фонтанки» читатель Сергей: «9:50, стою в пробке, не могу на работу доехать. Все выходные никто ничего не делал, а в понедельник приспичило — дорожные работы, асфальт укладывают. Проехать невозможно. Работы на Ириновском проспекте от Коммуны до Большой Пороховской».

Не характерно плотный для данного времени трафик был отмечен на ряде магистралей. Это шоссе Революции — Рябовское шоссе в центр (8 баллов, что на 3 балла выше обычного), Заневский проспект — проспект Косыгина в центр (9 баллов, что на 3 балла выше обычного), Гражданский проспект в центр (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

К концу лета пробок в Петербурге всегда становится больше, особенно плотно на дорогах бывает, когда начинают работать школы. ДТП провоцируют новые пробки, в которых тоже происходят ДТП. Так, по информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 9:50 на 56-м километре внутреннего кольца, на вантовом мосту, столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили, перекрыв полосу безопасности и первую полосу и затруднив движение. Люди в ДТП не пострадали. Кроме того, на 59-м и 60-м километрах внутреннего кольца, в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны, перекрыты две полосы движения в связи с заменой двух деформационных швов. Это тоже вызывает затруднение движения, отмечают в Упрдоре.