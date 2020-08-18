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18.08.2020 08:57
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В Петербурге аномальные пробки, на КАД — более 10 км

Необычно высокая загруженность дорог наблюдается утром 18 августа в Петербурге. К 8:30 пробки, по данным «Яндекса», достигли 5 баллов. Обычно утренний максимум составляет 4 балла, иногда 3 балла.

Судя по «Яндекс.Картам», один из самых проблемных районов, как часто бывает, — Невский. Внутреннее кольцо КАД стоит на 10-километровом участке, от Кудрово до развязки с Софийской улицей, причём дальше, в направлении Московского шоссе, тоже плотно. Параллельно коллапсируют Народная и Ивановская улицы. Пробки на КАД наблюдаются также на внешнем кольце на подъезде к проспекту Косыгина, в районе пересечения с проспектом Энгельса. Заторы на набережных Невы, Дальневосточном проспекте, Индустриальном, Обводном канале и на других улицах и магистралях.

Летом в Петербурге дороги обычно более свободны, чем в другие времена года. Трафик начинает расти с приближением осени и учебного года.

Очевидцы сообщают о ДТП. На пересечении Большой Морской и Гороховой улиц столкнулись маршрутный автобус и Hyundai. «Маршрутка потеряла бампер и стоит посередине перекрёстка, а у Hyundai откинуло, и левый бок всмятку», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сильной пробки там нет.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Московском шоссе, 13, столкнулись два автомобиля, рассказывает читательница «Фонтанки» Екатерина. Там каждое утро плотно и без аварий, а сейчас скорость потока снижена на участке от КАД до площади Победы.

Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина
Фото: Читательница «Фонтанки» Екатерина

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Комментарии (4)

Fjfef
Большую часть лета когда дороги свободны нифига никто не делает, но к сентябрю активность увеличивается. )))
«Водители должны страдать в пробках« - просто девиз наших ремонтников.))
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67832738
Хоть бы написали, что пробки на КАД из-за ремонта дороги. Обычно летом там пробки.
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