Судя по «Яндекс.Картам», один из самых проблемных районов, как часто бывает, — Невский. Внутреннее кольцо КАД стоит на 10-километровом участке, от Кудрово до развязки с Софийской улицей, причём дальше, в направлении Московского шоссе, тоже плотно. Параллельно коллапсируют Народная и Ивановская улицы. Пробки на КАД наблюдаются также на внешнем кольце на подъезде к проспекту Косыгина, в районе пересечения с проспектом Энгельса. Заторы на набережных Невы, Дальневосточном проспекте, Индустриальном, Обводном канале и на других улицах и магистралях.

Необычно высокая загруженность дорог наблюдается утром 18 августа в Петербурге. К 8:30 пробки, по данным «Яндекса», достигли 5 баллов. Обычно утренний максимум составляет 4 балла, иногда 3 балла.

Летом в Петербурге дороги обычно более свободны, чем в другие времена года. Трафик начинает расти с приближением осени и учебного года.

Очевидцы сообщают о ДТП. На пересечении Большой Морской и Гороховой улиц столкнулись маршрутный автобус и Hyundai. «Маршрутка потеряла бампер и стоит посередине перекрёстка, а у Hyundai откинуло, и левый бок всмятку», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сильной пробки там нет.