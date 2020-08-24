Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:10 на 48-м километре внутреннего кольца 49-летний водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 45-летнего мужчины. После этого обе машины, пробив отбойник, выехали на внешнее кольцо КАД и столкнулись еще с семью автомобилями.

Стали известны подробности страшного ДТП , произошедшего на кольцевой автодороге Петербурга днем 24 августа. По уточненным данным, там столкнулись девять машин.

В результате аварии водитель одной из попавших под раздачу машин — «ГАЗели» — скончался на месте до прибытия медиков. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что, по данным на 18:15, движение на внешнем кольце в месте аварии организовано по третьей и четвертой полосам. Полоса безопасности и первые два ряда заняты поврежденными машинами. На месте все еще работают правоохранители.

Из-за этого на внешнем кольце в Кудрово по-прежнему огромная пробка. Затор растянулся на 11 километров. Водителей просят по возможности пользоваться другими маршрутами.