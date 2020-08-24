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24.08.2020 18:59
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Полету бензовоза на «встречку» на КАД предшествовало столкновение со «Шкодой»

Стали известны подробности страшного ДТП, произошедшего на кольцевой автодороге Петербурга днем 24 августа. По уточненным данным, там столкнулись девять машин.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14:10 на 48-м километре внутреннего кольца 49-летний водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с грузовиком Volvo под управлением 45-летнего мужчины. После этого обе машины, пробив отбойник, выехали на внешнее кольцо КАД и столкнулись еще с семью автомобилями.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате аварии водитель одной из попавших под раздачу машин — «ГАЗели» — скончался на месте до прибытия медиков. Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы.

По факту ДТП ГИБДД ведет проверку.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что, по данным на 18:15, движение на внешнем кольце в месте аварии организовано по третьей и четвертой полосам. Полоса безопасности и первые два ряда заняты поврежденными машинами. На месте все еще работают правоохранители.

Из-за этого на внешнем кольце в Кудрово по-прежнему огромная пробка. Затор растянулся на 11 километров. Водителей просят по возможности пользоваться другими маршрутами.

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Комментарии (5)

260871543
Давно известно, в России только бетонный забор препятствие. Но делается всё на авось.
Abu-Denis
Разделительный отбойник там хлипкое дерьмо, как и на ЗСД, где вылетевший на встречку песковоз перемолол насмерть и сжег микроавтобус с пассажирами.

На трассе А-121, которая идет на Приозерск, разделение качественно сделано, из бетона. Даже большегруз не пробьет при ударе под углом. На Мурманской трассе и на Приморском шоссе встречные потоки и вовсе разведены на расстоянии друг от друга. А Кольцевую и этот западный "диаметр", как видно, строили вредители и жульё. Ну, где "Флора" цвела, там иначе быть не может. Раскрадут весь бюджет и понастроят вот такое.
kоt-obormot
С какой скоростью этот бензовоз поливал по КАД? Пускай компетентные органы разберутся.
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