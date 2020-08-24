Есть препарат, который позволяет замедлить прогрессирование болезни, а иногда и улучшить состояние пациента, — «Спинраза». Он был зарегистрирован в России в 2019 году. Препарат назначается пожизненно. Но не так давно появилось ещё одно лекарство, которое способно исправить «поломанный» ген, который и приводит к заболеванию, — «Золгенсма». Нужен всего один укол.

Это лекарство в нашей стране не зарегистрировано. Не так давно фармацевтическая компания-производитель подала в российское Министерство здравоохранения документы для регистрации, однако сколько это займёт времени, сказать сложно. Это первый препарат генной терапии иностранного производства, который регистрируют в России, поэтому, как говорят эксперты, «могут обнаружиться какие-то подводные камни».



Но именно на это лекарство возлагают надежды родители Руслана. Его стоимость колоссальна — почти 2,5 миллиона долларов. Средства семья мальчика собирает самостоятельно, а также с помощью благотворительных фондов и волонтёров. Но сбор идёт очень медленно, а время летит быстро — применить лекарство необходимо до наступления двухлетнего возраста.



Свою помощь в поддержке Руслана предложили музыканты. На сцене культурного центра «Сердце» (В.О., Биржевая линия, 12) пройдёт благотворительный фестиваль «Больше жизни». В нём примут участие петербургские группы Junkyard Storytellaz, «Колыбель», «Ямайский и Островитяне», Стас Спасский (The Tel), а также группа из Новосибирска Junkyard Storytellaz. Билеты можно приобрести в кассе клуба и на сайте serdcespb.ru. Все вырученные средства будут направлены на помощь Руслану Вавилову.

