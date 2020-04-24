Жизнь маленького Руслана может спасти самый дорогой укол в мире

У 11-месячного Руслана СМА — спинально-мышечная атрофия. Чтобы спасти ребёнка, родители собирают деньги на самый дорогой укол в мире — 2,5 млн долларов. Но сейчас пожертвования практически прекратились. Удалось собрать только около 15 млн рублей.

«Сбор встал», — сказал папа Руслана Евгений. Родители собирают поистине космическую сумму на спасение своего ребёнка — 2,5 миллиона долларов. Столько стоит препарат «Золгенсма», который может вылечить от СМА. Нужен всего один укол. Историю Руслана Вавилова «Фонтанка» уже рассказывала. Диагноз «спинально-мышечная атрофия» ему поставили после долгих исследований — в 7 месяцев. Это заболевание считается неизлечимым. Но есть препарат, который позволяет замедлить прогрессирование СМА, а иногда и улучшить состояние пациента, — «Спинраза». Он назначается пожизненно.

«Спинразу» зарегистрировали в России в августе 2019 года. До этого для лечения приходилось уезжать за рубеж или ждать индивидуальное разрешение от Минздрава на ввоз препарата. Это занимало слишком много времени. После регистрации обеспечение лекарством возложили на региональные бюджеты. Но из-за дороговизны родителям зачастую отказывают в его покупке. Только в первый год применения необходимо порядка 700 тысяч долларов. Родители детей со СМА пытаются добиться обеспечения «Спинразой» через суды. Но и это далеко не всегда помогает. Руслану тоже назначили «Спинразу». Но, по словам отца мальчика, в Петербурге этот препарат до сих пор никто не получил. В комитете по здравоохранению на просьбу прояснить ситуацию «Фонатнке» ответили: «Комитетом по здравоохранению закуплено 20 упаковок препарата «Спинраза» для проведения начального курса терапии пяти пациентам со спинально-мышечной атрофией (СМА). Препарат поступил, однако введение отложено до нормализации эпидемиологической ситуации. Пациенты и их родители извещены об этом». В ведомстве также подчеркнули, что «состоялся аукцион на поставку ещё 40 флаконов препарата для лечения ещё 11 пациентов».

Чтобы не терять времени (при СМА промедление смерти подобно), родители мальчика обратились в программу раннего доступа другого препарата для лечения СМА — «Рисдиплам». Это лекарство на данный момент в России не зарегистрировано. Но Фармацевтическая компания Roche запустила программу дорегистрационного доступа к лекарству, которая действует в нескольких странах. Воспользоваться этой программой могут те пациенты, у которых возможностей для других способов лечения не осталось. По словам Евгения, состоялся консилиум, который подтвердил состояние здоровья ребёнка и необходимость в получении лекарства. Но и здесь возникли препоны. «В Министерстве здравоохранения не могут подготовить документы на ввоз препарата в Россию уже 3 месяца. Сейчас «Рисдиплам», который нам предоставляют за счёт компании-производителя — наша единственная надежда продлить жизнь Руське хотя бы на один год», — рассказал папа Руслана «Фонтанке». Но самую большую надежду родители мальчика возлагают на «Золгенсма». По словам медиков, это — действительно чудо. Над препаратом работали много лет. Первые исследования лекарства для генной терапии СМА начались еще 30 лет назад, но создать его удалось только в последние годы. «Золгенсма» зарегистрирован в США для применения у детей в возрасте до двух лет. Необходима всего одна инъекция, которая, по словам разработчиков, сможет вылечить ребёнка. При этом лекарство считается самым дорогим препаратом в мире.

Поначалу родители Руслана деньги стали собирать самостоятельно через соцсети, поскольку ни один фонд не брался за сбор такой огромной суммы. Сразу же нашлись мошенники, которые украли с аккаунта, где собирали средства, документы, а также ролики с поддержкой Руслана от знаменитостей, вставили фотографии другого ребёнка и стали собирать деньги. Евгений обратился в полицию. Но, по его словам, уголовное дело так и не возбудили. «Отдел «К» обратной связи не даёт», — сказал папа Руслана. Между тем, родители мальчика продолжают находить в соцсетях, в частности в Instagram, фальшивые страницы своего сына. Сейчас сбор средств для лечения Руслана ведут как сами родители, так и благотворительные фонды. Первым откликнулся фонд «Ресурс». Чуть позже присоединился БФ «Алёша». Однако в последнее время пожертвования практически перестали поступать. Из необходимой суммы собрано лишь около 15 миллионов рублей. Связано это, судя по всему, с ситуацией, которая сложилась в последнее время — полная неопределённость и неуверенность в завтрашнем дне. Отметим, что о резком сокращении пожертвований говорят все благотворительные организации.