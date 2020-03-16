«Мы хотим спасти своего ребёнка, а приходится ходить в полицию»

Родители Руслана собирают деньги на самый дорогой в мире укол – 2,5 миллиона долларов. У мальчика СМА – спинальномышечная атрофия. Фонды не берутся за такой сбор – слишком большая сумма. Нашёлся только один, который выступил гарантом. До недавнего времени мама и папа пытались собрать деньги самостоятельно, но это их привело в полицию.

Руслану 9 месяцев. То, что с ним не всё порядке, родители стали догадываться, когда ему было 4 месяца. Пошли по врачам. Диагноз поставили в 7 месяцев – СМА. Поломка гена. Скрининг на это заболевание не проводится. «Мы даже не знали о такой болезни. Все месяцы – потерянное время», - говорит отец мальчика Евгений. СМА – спинальномышечная атрофия. Разнородная группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением / потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Генетическое заболевание, при котором возможны все типы наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный, связанный с мутациями в генах SMN1 и SMN2, кодирующих белок, участвующий в синтезе сплайсосомы.

Для спинальных (их причина находится в спинном мозге) мышечных атрофий характерно нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры ног, а также головы и шеи. У больных отмечаются нарушения произвольных движений — ползания младенцев, ходьбы, удержания головы, глотания. Мышцы рук обычно не страдают. Для спинальных амиотрофий характерно сохранение чувствительности, а также отсутствие задержки психического развития. Это заболевание считается неизлечимым. Есть поддерживающая терапия – препарат «Спинраза». Родители детей со СМА пытаются добиться полного государственного обеспечения этим препаратом. Но это дорого – порядка восьми миллионов за инъекцию. А препарат необходим пожизненно. Региональные бюджеты не тянут такую сумму. Родители идут в суды, но и это не помогает. В Минздраве говорят, что денег нет. Руслану прописали «Спинразу». На начальной стадии необходимо шесть уколов. Но в комитете по здравоохранению «склоняют» на четыре. «Нам говорят, чтобы подписали документ на четыре укола. Но надо шесть», - говорит Евгений.

Недавно появился ещё один шанс - «Золгенсма». Препарат был зарегистрирован в США в 2019 году. Специалисты скептически относятся к этому лекарству. Во-первых, не до конца проведены исследования. Во-вторых – цена. 2,5 миллиона долларов за укол. Но, в отличие от «Спинразы» единственный препарат,на который есть надежда. . Корпорация, разработавшая препарат, сама устанавливает цену. На рынок в 2020 году должны выбросить несколько десятков таких уколов. И надо успеть поймать. «Золгенсма – это действительно чудо, но, если можно так сказать, чудо, над которым долго работали. Первые исследования лекарства для генной терапии СМА начались еще 30 лет назад, но создать его удалось только в последние годы, – говорит Русфонду детский невролог клиники GMS Мария Островская. – Метод представляет собой ремонт «сломанного» участка ДНК при помощи внедрения туда вируса. Именно поэтому укол и делается только один раз. Неврология вообще становится такой прорывной областью. Золгенсма зарегистрирована в США для применения у детей в возрасте до двух лет, а вот о том, что она наиболее эффективна в возрасте до семи месяцев, стало известно сравнительно недавно. Но пока непонятно, какой результат у детей старше семи месяцев. Самым старшим детям, которые получали препарат, было семь и девять месяцев. Исследования продолжаются. Дети, которые получали досимптомное лечение, сейчас чувствуют себя хорошо, но долговременного наблюдения пока нет. Например, нельзя сказать, что будет с этими детьми через десять лет. Зато уже известно, что золгенсма имеет тяжелые побочные эффекты, есть сопроводительная терапия, довольно сложная, а какими могут быть отложенные последствия, тоже пока непонятно».

Но родителям надо спасать ребёнка. И не упустить единственный шанс.Мама и папа Руслана стали собирать деньги на самый дорогой укол в мире. Благотворительные фонды за такой сбор не берутся: дорого и непонятно, что будет дальше. Своими силами удалось собрать некоторую сумму, но нашлись те, кто захотел нажиться на чужой беде. «В ночь с 13 на 14 марта мне пришло сообщение от волонтёров, что документы и видео с нашего аккаунта, где собирали деньги, украли. Видеоматериалы, ролики с поддержкой Руськи от знаменитостей. Фотографии вставили другого малыша… Обратился в полицию, давал разъяснения, предоставил все документы. Возбудили дело», - рассказал «Фонтанке» Евгений.