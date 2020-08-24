Мать ребенка, которого нашли с отравлением этанолом на Петергофском шоссе, оставила его после вечеринки со спиртным и наркотиками

Два протокола составлены в отношении матери девятилетнего мальчика и её сожителя после того, как мальчика нашли на улице с отравлением этаноном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 24 августа, после того, как ребенка-инвалида нашли 22 августа у дома 90 по Петергофскому шоссе в состоянии алкогольного опьянения, удалось найти 26-летнюю неработающую мать. Она рассказала, что с пятницы была со своим 35-летним гражданским мужем на садовом участке своего дома. Там они употребляли спиртные напитки и наркотики.

