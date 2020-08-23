На Петергофском шоссе нашли пьяным девятилетнего мальчика. С его матерью беседуют сотрудники полиции

Ребёнка в тяжёлом состоянии нашли накануне в Красносельском районе Петербурга. Медики поместили его в реанимацию. Объясняться пришлось матери и ее ухажеру.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, мальчик лежал у дома № 90 на Петергофском шоссе, в десять утра его на улице нашли прохожие. Они позвонили в полицию и вызвали скорую помощь. Выяснилось, что ребенку девять лет и у него есть 26-летняя мать.



Школьника отвезли в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него острое отравление этанолом и заключили, что он находится в тяжёлом состоянии. Пациента поместили в реанимацию.

