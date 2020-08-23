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23.08.2020 16:39
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На Петергофском шоссе нашли пьяным девятилетнего мальчика. С его матерью беседуют сотрудники полиции

Ребёнка в тяжёлом состоянии нашли накануне в Красносельском районе Петербурга. Медики поместили его в реанимацию. Объясняться пришлось матери и ее ухажеру.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, мальчик лежал у дома № 90 на Петергофском шоссе, в десять утра его на улице нашли прохожие. Они позвонили в полицию и вызвали скорую помощь. Выяснилось, что ребенку девять лет и у него есть 26-летняя мать.

Школьника отвезли в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него острое отравление этанолом и заключили, что он находится в тяжёлом состоянии. Пациента поместили в реанимацию.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, мать мальчика и её 35-летний сожитель были доставлены в отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Ruticon
даже 9-ти летний парень не может воспринимать РФ по трезвянке....
dragvs
Попы уже выступили против ювенальной юстиции и разрушения семьи?
Михаил Петров-Водкин
Не хочет малец космонавтом стать, собрался в Росгвардию
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