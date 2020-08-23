Петербуржец «поздравил» российский флаг полётом в урну и стал фигурантом уголовного дела

Перемещение российского флага с фасада дома в стоящую рядом с ним урну стало поводом для возбуждения уголовного дела. Закончить день рождения среди мусора триколор никак не ожидал, также, как и тот, кто его туда отправил — в отделении полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне утром 35-летний ведущий специалист одного из заводов снял с крепления на стене жилого дома на Тамбовской улице флаг и выбросил его в контейнер для отходов. Спустя минуту на место происшествия был отправлен наряд, а еще через три минуты задержан предполагаемый преступник.

