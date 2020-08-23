Петербуржец «поздравил» российский флаг полётом в урну и стал фигурантом уголовного дела
Перемещение российского флага с фасада дома в стоящую рядом с ним урну стало поводом для возбуждения уголовного дела. Закончить день рождения среди мусора триколор никак не ожидал, также, как и тот, кто его туда отправил — в отделении полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне утром 35-летний ведущий специалист одного из заводов снял с крепления на стене жилого дома на Тамбовской улице флаг и выбросил его в контейнер для отходов. Спустя минуту на место происшествия был отправлен наряд, а еще через три минуты задержан предполагаемый преступник.
Однако триколора в мусорном ящике не оказалось. Как удалось выяснить, его оттуда достал коммунальщик и отнёс в свою контору.
Действия задержанного квалифицировали по уголовной статье «Надругательство над Государственным флагом РФ». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В обычное время подозреваемый занимается производством и наладкой систем вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования.
Вчера в России отмечали день Государственного флага РФ. О том, на какие подвиги в честь триколора отважились жители страны, читайте в материале «Фонтанки».