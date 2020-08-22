День Государственного флага в России не обошелся без великих свершений. Были в шаге от Книги рекордов Гиннесса, но помешало отношение к триколору в мире.

Главный подвиг совершили парашютисты и госкорпорация «Ростех», которые развернули над Московской областью самый большой флаг, с которым когда-либо совершался прыжок — 5 тысяч квадратных метров. К патриотическому трюку готовились месяц, в том числе используя ресурс «Ростеха» для создания сверхлегкой ткани. На выходе было все, чтобы обойти в Книге рекордов Гиннесса Объединенные арабские эмираты: эксперты не приехали из-за пандемии, однако фиксировали достижение дистанционно. В итоге уже после прыжка одумались и сообщили, что отзывают свои услуги из-за торговых ограничений между компанией «Технодинамика», входящей в «Ростех», и Соединенными Штатами.

Вообще в этот раз с флагом не стремились на дно, например, Марианской впадины, а поднимали повыше. Не менее мощно, чем «Ростех», выступил дуэт «Роскосмоса» и Саяно-Шушенской ГЭС: на дамбе триколором выложили слово «Россия» и щелкнули это со спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П». Неоднозначная история обоих участников не помешала эпичности фото.

Надпись «Россия» 🇷🇺, буквы которой выполнены в цветах триколора, на плотине Саяно-Шушенской ГЭС.



📸 Фотография сделана спутником дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».#ДеньФлага pic.twitter.com/PhCttWtnRq — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 22, 2020

Чемпион мира по прыжкам с экстремальной высоты Артем Сильченко тоже решил прыгнуть с флагом, хотя и не из самолета, а с 27-метровой вышки в Ялте. Брызг было много.

В столичном центре океанографии продолжили подводную тематику. Как сообщила «Российская газета», там состоялась премьера подводного представления с линейным сюжетом: водолаз и русалка спускаются на дно аквариума «Затопленный лес» и разворачивают триколор. Если верить организаторам, к этому событию готовились столько же, сколько к запуску самого большого флага из самолета — месяц.

Место подвигу есть в различных регионах. В Красноярском крае 8 участников эстафеты 4 дня плыли по Енисею, преодолели таким образом 160 км. Судя по видео, в какой-то момент натурально плыли с флагами. «Мы своим примером хотим показать, в первую очередь, как надо любить родину», — заявил организатор Александр Гуляков.

Там же недалеко полицейские не поленились залезть на одну из скал национального парка «Красноярские Столбы». А вокальный ансамбль ГУ МВД России по Красноярскому краю «Голоса Енисея» не поленился записать для отчетного клипа саундтрек на песню Марка Тишмана «Россия вперед!».

ГУ МВД по Красноярскому краю

Еще выше — на Эльбрус — забрались сотрудники Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.