«Маникюрный салон без тайного входа». Что будет, если соблюдать запреты государства

Специфика бизнеса одного из новых участников проекта такова, что работать в кризис, не нарушая закона и не рискуя здоровьем, было абсолютно невозможно.

«Весь карантин мы действительно не приняли ни одного клиента. Мы отнеслись к ситуации максимально серьёзно. И по сей день стараемся выполнять все нормы, — делится Елена Хорошавина, владелица небольшой маникюрной студии. — Все эти месяцы надеялись, что вот-вот наш салон откроют, постоянно отслеживали все правки в 121 постановление. Знаю, что многие студии переезжали, чтобы не прекращать работу, проводили клиентов через тайные ходы. Мы не стали так рисковать. Ушли в такие минусы, что страшно даже смотреть отчёты. Было очень тяжело: и мне как руководителю, и сотрудницам. Арендную плату никто не отменял, но все же скидку сделали: апрель — 25%, май — 50%, июнь — 15% и на этом спасибо, правда. По поводу помощи от государства — написали письмо для получения субсидии в размере 15 000 рублей (для покупки антисептиков и прочего)».

По словам Елены, после карантина у салона с наработанной клиентской базой стало как минимум вдвое меньше заказов. Сейчас бизнес потихоньку восстанавливается, но до докризисных показателей еще далеко.