Любовь к рыбкам и птичкам спасает бизнес. Как петербургский предприниматель сохранил выручку во время карантина
Участники проекта «Покупай у своих» продолжают делиться с редакцией опытом выхода из кризиса.
Герой сегодняшней истории — один из тех немногих предпринимателей, чей бизнес практически не пострадал, потому что спрос на товары не упал даже в режиме жесткой экономии.
«Наш магазин занимается продажей товаров для аквариумов. Это многочисленная техника, корма, препараты для водоподготовки и лечения рыб. Всего более 6000 наименований товаров. И самое главное, мы предлагаем нашим покупателям живой товар: аквариумные рыбы, растения, а с недавних пор и птицы, — рассказывает координатор Никита Могилевский. — Наш магазин работает в режиме как розничной точки продаж, так и интернет-магазина, с отправкой товаров на пункты самовывоза, курьерской доставкой. В «докоронавирусном» режиме работы доля выручки, полученной от заказов через сайт, составляла около 40%, большая часть продаж приходилась на покупки непосредственно в магазине. Но уже к концу марта на фоне снижения розничных продаж мы стали получать большое количество заказов через сайт. В количественном выражении общее число курьерских доставок по Петербургу в апреле увеличилось более чем в 2 раза. Доля выручки, полученной от заказов на сайте, возросла до 70%. И что самое главное, общая выручка нашей компании практически не изменилась. То есть увеличение заказов нивелировало падение розничных продаж».
По словам Никиты, это представляется несколько удивительным: товары не являются предметами первой необходимости. «Также в связи со спецификой приобретения живых товаров (особенно рыб и птиц) для покупателя обычно предпочтительным является предварительный выбор товара и приобретение в магазине. Большинство выбирает рыб непосредственно в нашем магазине и покупает понравившихся на месте, то есть без заказа, — делится Могилевский. — Но, несмотря на то что в период самоизоляции наш магазин не прекращал работу ни на один день, клиенты предпочитали заказывать товары, в том числе живые, с доставкой. Увы, мы не смогли предложить услугу по отказу: курьерская доставка аквариумных рыб и птиц накладывает свои ограничения по скорости и условиям перевозки рыб как до заказчика, так и по их возможному возврату в магазин или на склад».
Доставку товара компания организовала самостоятельно, сформировав свой логистический отдел с курьерами. «Это позволило предложить заказчику более гибкие условия доставки, при этом не повышая ее цену, а более того, снизив стоимость доставки и сумму заказа с бесплатной доставкой на треть, — рассказывает координатор магазина. — Столкнувшись с большим наплывом заказов, мы внесли изменения в процесс их обработки и сборки, скорректировали работу сотрудников. Это позволило быстрее и, главное, качественнее готовить заказы к отправке».
Никита Могилевский отметил, что возвращение к обычному режиму работы прошло для фирмы довольно плавно, постепенно уменьшилось количество заказов с доставкой и увеличились розничные продажи практически до докризисного уровня, с поправкой на общее снижение покупательской способности населения, а также сезонные колебания продаж.