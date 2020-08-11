Любовь к рыбкам и птичкам спасает бизнес. Как петербургский предприниматель сохранил выручку во время карантина

Участники проекта «Покупай у своих» продолжают делиться с редакцией опытом выхода из кризиса.

Герой сегодняшней истории — один из тех немногих предпринимателей, чей бизнес практически не пострадал, потому что спрос на товары не упал даже в режиме жесткой экономии.

«Наш магазин занимается продажей товаров для аквариумов. Это многочисленная техника, корма, препараты для водоподготовки и лечения рыб. Всего более 6000 наименований товаров. И самое главное, мы предлагаем нашим покупателям живой товар: аквариумные рыбы, растения, а с недавних пор и птицы, — рассказывает координатор Никита Могилевский. — Наш магазин работает в режиме как розничной точки продаж, так и интернет-магазина, с отправкой товаров на пункты самовывоза, курьерской доставкой. В «докоронавирусном» режиме работы доля выручки, полученной от заказов через сайт, составляла около 40%, большая часть продаж приходилась на покупки непосредственно в магазине. Но уже к концу марта на фоне снижения розничных продаж мы стали получать большое количество заказов через сайт. В количественном выражении общее число курьерских доставок по Петербургу в апреле увеличилось более чем в 2 раза. Доля выручки, полученной от заказов на сайте, возросла до 70%. И что самое главное, общая выручка нашей компании практически не изменилась. То есть увеличение заказов нивелировало падение розничных продаж».