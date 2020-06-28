«Наши клиенты не сильно удивляются нынешнему формату». Владелец мебельной мастерской рассказал о том, как его компания работает в условиях жестких ограничений

Большинство участников проекта «Покупай у своих» , созданного «Фонтанкой» для поддержки предприятий малого бизнеса в условиях пандемии, — фирмы, которые оказывают жителям Петербурга те или иные услуги. А услугу с доставкой не продашь и ее самовывоз не организуешь. С началом эпидемии, когда очный контакт продавца и покупателя запретили, некоторым предпринимателям удалось найти способы законного и безопасного взаимодействия с клиентом. Наталья Молодец, владелец мебельной мастерской , поделилась своей историей.

«Наша семейная мебельная компания уже возобновляет работу, но теперь в совершенно другом формате, — сообщила Наталья. — Если необходим выезд на дом рабочих, то не более двух человек, с полной дезинфекцией и в определенном оборудовании. Замеры проводятся онлайн, а встречи с клиентами перенесены на экраны смартфонов и ноутбуков. В то же время ситуация коснулась не только нашей компании, но и всех людей в целом, так что наши клиенты не сильно удивляются нынешнему формату».



До коронавируса фирма обрабатывала по 15 заказов в месяц. Весной количество продаж сократилось почти вдвое.



«После чего было принято решение действовать: придумать безопасные способы работы — каким образом проводить встречи и осуществлять замеры. Сложность состояла в необходимости личного контакта с клиентами — в режиме онлайн сложно передать цвета образцов и, тем более, понять, каковы они на ощупь, — вспоминает Молодец. — Стали придумывать варианты. Производить замеры в отсутствии хозяев, оставлять на сутки образцы для выбора, подписывать договоры через электронные подписи».

