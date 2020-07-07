«Двести вооруженных детей перед монитором». Предприниматель рассказал, как сумел сохранить школу единоборств в разгар карантина

«Фонтанка» продолжает серию публикаций о предпринимателях, участниках проекта «Покупай у своих», большинство из которых предлагает читателям серьезные скидки. С момента запуска проекта около 2 000 предприятий малого бизнеса заполнили анкеты и появились на карте. Ежедневно «Покупай у своих» пополняется новыми участниками, а рубрика проекта — историями борьбы малого бизнеса с кризисом. Алексей Минигалин, руководитель школы единоборств и фехтования, для которого борьба — это профессия, рассказывает о своей победе.



«Март 2020-го. Мы уверенно растем второй год — и в 12 филиалах в разных районах города почти 400 мальчишек и девчонок с наслаждением учатся владеть мечом, щитом и копьем. Мы улучшаем программу тренировок, создаем новые упражнения по рукопашному бою, по нунчакам, готовим к выпуску оригинальные Дневники Бойца. Новости о карантине подкрадываются незаметно, сначала мы думаем, что такая жесть только в Китае и Италии, и до нас вирус не дойдёт. Мы закупаемся антисептиками, убеждаем арендодателей проводить дезинфекцию и обработку. Но в конце марта закрывается все — фитнес-клубы, танцевальные школы, торговые и бизнес-центры, где у нас арендованы площади, — рассказывает Алексей. — Все детские секции и школы встали. Встали и мы. Перед выбором — закрывать школу? Замораживать работу? Искать другой выход? Если заморозим — без средств останусь и я, и весь тренерский состав, и весь наш бэк-офис. Хорошо хоть, что наша модель предлагает посуточную аренду — и мы практически не «попали» на арендные платежи».



Дистанционные занятия оказались единственным возможным способом продолжить работу во время самоизоляции. «Принимаем решение работать онлайн. Но как преподавать боевые искусства онлайн? Несколько брэйнштормов с командой (я горжусь тренерами, которые у нас работают!) — и вот мы уже перелопатили всю методику, накидали программу для ребят, кто занимался в залах, — по всем видам оружия, — вспоминает Минигалин. — Мы придумали несколько десятков нестандартных упражнений для наработки техники, скорости, координации, реакции — все, кроме спаррингов, по которым ребята, да и мы сами, скучаем. Потом — череда пробных уроков, работы с родителями, вдохновение от осознания, что мы реально можем учить в новом формате».

Три месяца карантина школа проводила онлайн-занятия, которые посетило более 200 детей.

«Ещё одна наша победа — 40 детей, кто начал заниматься с нами именно онлайн. И не только из Петербурга. Москва, Краснодар, Тверь, Владивосток, Пермь, Иркутск, Ставрополь, Екатеринбург — вся страна, — гордится Алексей. — Без видеоуроков, без трансляций в Instagram, без одностороннего вещания — только обратная связь, только живое общение с ребятами, только наша «фирменная» атмосфера юмора, поддержки, внимания, мотивации».

