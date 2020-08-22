В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки 183 новых случая

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Петербурге. За сутки выявили 183 новых случая, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 22 августа оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Лидером является Москва с 687 новыми заболевшими. Северная столица на втором месте.

В петербургском оперштабе сообщают, что за сутки в городе обследовали на коронавирус 20648 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.