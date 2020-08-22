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22.08.2020 10:51
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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки 183 новых случая

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Петербурге. За сутки выявили 183 новых случая, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 22 августа оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Лидером является Москва с 687 новыми заболевшими. Северная столица на втором месте.

В петербургском оперштабе сообщают, что за сутки в городе обследовали на коронавирус 20648 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровело 767 477 человек.

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Комментарии (23)

Галина остров в ТРК
Почему-то питерцы в самом Питере наиболее заразные и смертельно опасные, а, когда отправились на дачи в Ленобласть корону туда массово не завезли.
Petro1980
Школы же нужно с 20го закрыть. Опять начинается шум.
260852561
Массовое возвращение курортников из тёплых краёв плюс всеобщее игнорирование масочного режима. В итоге, ждём дальнейшего роста заболеваемости. У городской власти не хватает духу навести порядок? Ну так как бы не пришлось опять вводить часть больниц в ковидный режим.
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