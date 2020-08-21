В Петербурге снова пошел рост заболеваемости коронавирусом. За сутки более 180 случаев

В Петербурге за последние сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость снова начала расти — накануне сообщалось о 160 заразившихся. Северная столица сохраняет за собой второе место в стране по приросту заболевших.



За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах. Было зафиксировано 4 870 новых заболевших. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 690 случаями.

