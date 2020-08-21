В Петербурге снова пошел рост заболеваемости коронавирусом. За сутки более 180 случаев
В Петербурге за последние сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость снова начала расти — накануне сообщалось о 160 заразившихся. Северная столица сохраняет за собой второе место в стране по приросту заболевших.
За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах. Было зафиксировано 4 870 новых заболевших. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 690 случаями.
В петербургском оперштабе рапортуют, что на COVID-19 в городе за сутки проверили почти 20600 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 323 человека, из которых 158 находятся в обсерваторе.
Общее число заболевших вирусом в России постепенно приближается к миллиону и составляет уже 946 976. Эту отметку в мире преодолели всего несколько стран: Индия (2,9 миллиона), Бразилия (3,5 миллиона) и США (5,6 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 россиян (761 330) смогли вылечиться. Летальных исходов зафиксировали 16 189.