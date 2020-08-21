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21.08.2020 10:34
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В Петербурге снова пошел рост заболеваемости коронавирусом. За сутки более 180 случаев

В Петербурге за последние сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 21 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость снова начала расти — накануне сообщалось о 160 заразившихся. Северная столица сохраняет за собой второе место в стране по приросту заболевших.

За прошедшие сутки новые случаи коронавируса выявили во всех российских регионах. Было зафиксировано 4 870 новых заболевших. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва с 690 случаями.

В петербургском оперштабе рапортуют, что на COVID-19 в городе за сутки проверили почти 20600 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 323 человека, из которых 158 находятся в обсерваторе.

Общее число заболевших вирусом в России постепенно приближается к миллиону и составляет уже 946 976. Эту отметку в мире преодолели всего несколько стран: Индия (2,9 миллиона), Бразилия (3,5 миллиона) и США (5,6 миллиона). Большинство заразившихся COVID-19 россиян (761 330) смогли вылечиться. Летальных исходов зафиксировали 16 189.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

AlexMan79
Сегодня только умные люди пока комментируют - даже странно. Где дурики? Ау.
Вирус семейства ОРВИ имеет схожии методы передачи с другими вирусами данного семейства (грипп, орви и тд), при этом новый вирус имеет в 2 раза выше коэфициент передачи, чем грипп и менее агриссивен. Статистика фуфел - она строится на тех, кто в больницу обратился (участковый или скорая сейчас в жизни корону не поставит, если Вы не умираете). В реальности (что говорят знакомые врачи) колличество заболеваний на данный момент очень большое, но большинство просто не обращается за мед. помощью - достаточно придти в аптеку и сказать, что Вам набор для короны - туда входит противовирусное и антибиотик. Сам с женой недавно переболел этой штукой - да, необычно, чуть тяжелее, чем орви и на порядок легче гриппа. Про маски - маски должны носить больные, чтобы свои сопли и слюни не летели и не заражали (перчатки про ОРВИ класса вирусе - это просто смех). А лучше больным дома сидеть, что я успешно 3 недели и делал.
2 ударная
Конечно ужасный и страшно опасный вирус!
Ведь целых 323 пациента находятся под наблюдением врачей...
Это в многомиллионном городе!
Ключевая фраза- под наблюдением...
pregatus
Интересно, за оптимистичные комментарии про корону и против масок больше платят, чем за политические? А то бармалеюшка прямо расстаралась вся.
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