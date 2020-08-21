Электричество покинуло торговый комплекс в Приморском районе Петербурга вечером 21 августа. Об отсутствии света в «Питерлэнде» сообщил читатель «Фонтанки».

По словам читатели, торгово-развлекательный комплекс на Приморском проспекте вместе с паркингом погрузился во тьму в половине десятого вечера. Незадолго до этого сотрудники павильона «Теремок», который расположен на парковке, отваживали желающих перекусить, объясняя, что в комплексе вечером гас свет, электричество недавно вернули, но плита для блинов ещё холодная.

Повторное отключение произошло за полчаса до закрытия торгового центра. Аквапарк, который уже открыт для посетителей, прекращает работу через час.



Здание «Питерлэнда» к городской сети не подключено, использует свои дизель-генераторные установки. Проблемы с электричеством ТРК не в новинку.После сбоя телефоны комплекса недоступны.

