Спасатели разбирают завалы и обследуют лифтовые шахты в десятиэтажке в Ярославле, которая частично сложилась после взрыва 21 августа. По данным регионального МЧС, пострадали четыре человека, одна женщина скончалась.

Как сообщают в ведомстве, на улице Батова работают 103 человека, 29 расчётов, кинологи и психологи. Пока сообщается об одной погибшей, число пострадавших выросло до четырёх. В правительстве Ярославской области уточняют, что взрыв прогремел в квартире на 4-м этаже, в результате обрушились межэтажные перекрытия с 6-го по 3-й этажи и произошёл пожар.

Пол одного из этажей провалился во время тушения пожара, добавляет 76.RU. Людей эвакуируют из пострадавшей десятиэтажки и из соседнего здания, в котором взрывной волной выбило стёкла. Всего вывели более 160 человек, их собираются разместить в администрации Дзержинского района. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что, по предварительной информации, под завалами остаются женщина и ребёнок.

Панельная десятиэтажке на улице Батова, где произошёл взрыв, построена в 1992 году. Дом газифицирован. В нём расположены 120 квартир, зарегистрировано 342 человека, в том числе 64 ребёнка.