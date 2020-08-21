Жилой дом в Ярославле частично обрушился после взрыва, предварительно сообщается о погибшем и раненых
В Ярославле в 10-этажном жилом здании прогремел взрыв.
Как сообщает 76.RU, в доме 5, корпус 2, по улице Батова, обрушилась часть подъезда. «Обрушились пролёты третьего, четвертого и пятого этажа. На шестом рухнули перекрытия пола, на втором – потолок», — рассказал присутствующий на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев. После взрыва квартира, в которой, предположительно, был газ, загорелась, её тушат. Газ в качестве причины взрыва называет и источник ТАСС.
Ярославль, взрыв газа, 3 квартиры сложились. pic.twitter.com/hbqUSfT0RS— 28.8 Fahrenheit (@28_fahrenheit) August 21, 2020
По предварительной информации 76.RU, погиб один человек, трое пострадали. Три машины с пострадавшими отправили в Соловьёвскую больницу.
Ярославль. Хлопок pic.twitter.com/CVw5ZE8dXx— M:ara (@gfr_lotu) August 21, 2020
Людей из дома эвакуируют через окна с помощью подъёмника.
В БРАГИНО ВЗОРВАЛСЯ ДОМ— имя пользователя (@jackies_blunt) August 21, 2020
ВОТ ЧТО ХЛОПНУЛО
ЖЕСТЬ
Пишут, что Батова 5к2#Ярославль #ЧП pic.twitter.com/V6XklsWGOF