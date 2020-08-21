FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
74.10р87.73р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.08.2020 20:07
1
Печать

Жилой дом в Ярославле частично обрушился после взрыва, предварительно сообщается о погибшем и раненых

В Ярославле в 10-этажном жилом здании прогремел взрыв.

Как сообщает 76.RU, в доме 5, корпус 2, по улице Батова, обрушилась часть подъезда. «Обрушились пролёты третьего, четвертого и пятого этажа. На шестом рухнули перекрытия пола, на втором – потолок», — рассказал присутствующий на месте ЧП ярославец Андрей Лебедев. После взрыва квартира, в которой, предположительно, был газ, загорелась, её тушат. Газ в качестве причины взрыва называет и источник ТАСС.

По предварительной информации 76.RU, погиб один человек, трое пострадали. Три машины с пострадавшими отправили в Соловьёвскую больницу.

Людей из дома эвакуируют через окна с помощью подъёмника.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Лопни мои глаза - написано "взрыв"!!! Не иначе как белорусский главбендеровец замешан!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний