Массовое ДТП с перевёртышем на Славы — вид сверху
Массовое ДТП с перевёртышем на проспекте Славы 21 августа зафиксировала камера наружного наблюдения. Новый ракурс показывает телеграм-канал «Мегаполис».
Видео из телеграм-канала «Мегаполис»
По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этой аварии никто не пострадал. Хотя на кадрах очевидцев в «ДТП и ЧП» видно мужчину с забинтованной головой в карете скорой помощи, видимо, травмы у него были незначительные.
Днём на проспекте Славы в Петербурге столкнулись четыре автомобиля: два легковых, кроссовер и микроавтобус. Один из них («Лада») перевернулся на крышу, а из открывшегося багажника выпали на асфальт коробки с алкоголем.