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21.08.2020 17:55
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Массовое ДТП с перевёртышем на Славы — вид сверху

Массовое ДТП с перевёртышем на проспекте Славы 21 августа зафиксировала камера наружного наблюдения. Новый ракурс показывает телеграм-канал «Мегаполис».

Видео из телеграм-канала «Мегаполис»

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этой аварии никто не пострадал. Хотя на кадрах очевидцев в «ДТП и ЧП» видно мужчину с забинтованной головой в карете скорой помощи, видимо, травмы у него были незначительные.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Днём на проспекте Славы в Петербурге столкнулись четыре автомобиля: два легковых, кроссовер и микроавтобус. Один из них («Лада») перевернулся на крышу, а из открывшегося багажника выпали на асфальт коробки с алкоголем.

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Комментарии (4)

jump
попили водочки ..
260868031
Скорость. 60
Zorkiy
На видео четко видно,что разделительный бордюр не выполняет своих функций!! Прокуратура,ау!!!
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