Легковой автомобиль на Славы перевернул «Ладу», пробил забор и собрал две машины на «встречке»
Невнимательный водитель устроил массовую аварию во Фрунзенском районе Петербурга днем 21 августа. Как минимум один человек получил травмы.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на проспекте Славы столкнулись четыре автомобиля: два легковых, кроссовер и микроавтобус. Один из них — отечественная «Лада» — перевернулся на крышу, а из открывшегося багажника вывалились коробки с алкоголем, и часть груза рассыпалась по дороге.
Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. На записи видно, что черный седан врезался сзади в ехавшую впереди «Ладу», после чего его понесло влево, автомобиль пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. Там он получил удар в бок от кроссовера, отчего тот слегка развернуло и с ним столкнулся ехавший в соседнем ряду микроавтобус.
В результате ДТП как минимум один человек пострадал, прибывшие на место врачи перебинтовали ему голову. Подробности произошедшего уточняются. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация по аварии пока не поступала.
Из-за ДТП на проспекте Славы скопилась большая пробка в сторону улицы Типанова. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент длина затора превышает 2 километра.
Из-за трех разбитых машин участникам движения приходится протискиваться в сторону Типанова, лавируя в один ряд. Некоторые даже решают объехать пробку по тротуару.