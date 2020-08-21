Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на проспекте Славы столкнулись четыре автомобиля: два легковых, кроссовер и микроавтобус. Один из них — отечественная «Лада» — перевернулся на крышу, а из открывшегося багажника вывалились коробки с алкоголем, и часть груза рассыпалась по дороге.

Невнимательный водитель устроил массовую аварию во Фрунзенском районе Петербурга днем 21 августа. Как минимум один человек получил травмы.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. На записи видно, что черный седан врезался сзади в ехавшую впереди «Ладу», после чего его понесло влево, автомобиль пробил разделительное ограждение и вылетел на встречную полосу. Там он получил удар в бок от кроссовера, отчего тот слегка развернуло и с ним столкнулся ехавший в соседнем ряду микроавтобус.

В результате ДТП как минимум один человек пострадал, прибывшие на место врачи перебинтовали ему голову. Подробности произошедшего уточняются. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация по аварии пока не поступала.

Из-за ДТП на проспекте Славы скопилась большая пробка в сторону улицы Типанова. По данным «Яндекс.Пробок», на данный момент длина затора превышает 2 километра.