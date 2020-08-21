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21.08.2020 13:17
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В Петропавловской крепости открылась выставка особых художников

В Комендантском доме Петропавловской крепости открылась выставка «Инклюзивные передвижники». На ней представлены работы художников с особенностями здоровья.

Всероссийская благотворительная художественная выставка «Инклюзивные передвижники» проходит ежегодно с 2018 года. Это проект петербургской общественной организации «На коляске без барьеров». В этот раз петербуржцы и гости города смогут увидеть 45 картин особых художников.

Фото: Фёдор Соболев https://vk.com/aon24media
Фото: Фёдор Соболев https://vk.com/aon24media
Фото: Фёдор Соболев https://vk.com/aon24media

«Данная выставка позволяет отразить удивительное мировоззрение и потрясающую творческую энергетику юных художников», — говорят организаторы. Помимо картин, посетители также смогут увидеть короткометражные фильмы о жизни творцов.

Выставка открыта по 1 сентября ежедневно с 11:00 до 17:00. При посещении экспозиции необходимо при себе иметь защитную маску.

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