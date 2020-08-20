В ДТП на КАД, в котором «разорвало» грузовик, пострадали четыре человека. Среди них — дети
В ДТП на КАД, в результате которого грузовик «разорвало в клочья», пострадали четыре человека, в том числе — дети. Подробности произошедшего вечером 20 августа приводит отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.
По уточнённой информации, авария произошла около 18:10 на 89-м километре кольцевой автодороги в Ломоносовском районе Ленобласти. На этом участке столкнулись «Газель», «Вольво» и «Хёндэ».
Травмы средней степени тяжести получили четверо: водитель грузовика, а также пассажиры корейской легковушки: женщина и двое несовершеннолетних детей.
«На данном участке движение ограничено. Сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП и рассредоточением транспорта», — добавили в отделе пропаганды.
Другие подробности произошедшего будут установлены в ходе проверки.