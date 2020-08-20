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20.08.2020 19:19
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Попавшую в ДТП «Газель» «разорвало в клочья» на КАД. Автомобилисты встали в трёхкилометровую пробку

Авария с участием нескольких машин произошла вечером 20 августа на кольцевой автодороге в Петродворцовом районе Петербурга. О её разрушительных последствиях можно судить по жутким фотографиям, которые очевидцы разместили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По их словам, попавшую в ДТП «Газель» буквально «разорвало в клочья» на КАД. На одних опубликованных снимках видно, что её детали разбросаны по проезжей части, на других можно рассмотреть, что от неё осталась лишь груда металла. Остальные участники аварии в кадр не попали, но свидетели происшествия утверждают, что всего их пять.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке кольцевой автодороги от Новоселья до Горбунков образовался транспортный затор. Его длина составляет более трех километров.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

В отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (2)

Вышибатя
К вопросу о безопасности и на каком автомобиле стоит и не стоит выезжать на КАД.
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