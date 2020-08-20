«Секретный свидетель» защиты Ефремова слеп на один глаз и в день ДТП выпил полтора литра «Балтики № 9». Но он опознал в актере пассажира по «волосам, как у Пугачевой»

«Секретный свидетель» защиты Михаила Ефремова Александр Кобец предстал перед судом во плоти и рассказал, что тот, кто, по его мнению, был за рулем «Джипа» 8 июня, угрожал очевидцам, передает 20 августа РАПСИ.



Кобец описал водителя «Джипа» как человека с темными, без седины, волосами, примерно 37–38 лет, в футболке и «тяжелом жилете». Свидетель отметил, что предложил водителю помощь, но в ответ услышал нецензурную брань. Вдобавок водитель начал угрожать Кобецу и «полез в нагрудный карман». Мужчина также объяснил, почему не заявил об увиденном сразу и так долго молчал. У него была «одна проблемка»: перед тем, как стать очевидцами ДТП, они с другом выпили 1,5 литра пива «Балтика № 9» в общественном месте, что запрещено законом. «У меня на одном глазу нет хрусталика и зрение –3», — также признался Александр Кобец. При этом он уверен, что видел, как Ефремов выходил именно с пассажирского места. Во время заседания он указал на Ефремова: «Это — пассажир автомобиля! Волосы у него были как у Аллы Пугачевой, я точно понял, что это он!»